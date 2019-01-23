春節走春！中市勞工局推薦來逛摘星青創基地

2019年01月23日 15:43 中時 盧金足

台中市政府勞工局推薦光復新村、審計新村及摘星山莊3處青創基地，歡迎民眾春節來走春。（圖／台中市府提供）

連續9天的春節連假何處去？台中市政府勞工局推薦光復新村、審計新村及摘星山莊3處青創基地，有各式春節禮盒可選購，食品、文創商品及生活用品，應有盡有，走春體驗台中在地創業青年的創意與活力。

勞工局長吳威志指出，霧峰光復新村曾為省政府員工眷屬宿舍，後由市府修繕及推動「摘星青年、築夢台中」青創計畫，引入青年創業，將舊有空間成功活化，青年店家以藝術創作、文創小物及餐飲為主要創業內容，也有DIY體驗及適合親子共遊的魚菜共生、瓦楞紙迷宮等。

年節期間摘星青年更用心舉辦多場有趣活動，包含「霧光市舍」夜間園遊會、甲骨文書法聯展及猜謎等具娛樂及知識性的活動，適合親子共遊。

西區審計新村是省府時期審計處員工眷舍，鄰近美術館、草悟道文創聚落，摘星青年以文創設計、餐飲輕食為創業主軸，結合緊鄰的勤美綠園道、范特喜文創聚落及市民廣場，營造出別具特色的文創藝術綠廊。

吳威志表示，近年來審計新村的特色小店及環境氛圍，已成為網紅拍照打卡的人氣景點；年節期間審計新村將辦理多場暮暮市集，琳瑯滿目的商品，充滿青年的創新與創意。

潭子摘星山莊為百年市定古蹟，有醇厚的古意，是一座兩進多護龍的四合院傳統建築，在浮雕、交趾陶、裝飾彩繪及結構上都有精緻的表現。

摘星青年創作以餐飲及手作小物為主，園區管理單位「大器內蘊」團隊在年節期間規畫生動有趣的古蹟導覽、十犬十美藏寶圖、定向闖關尋寶趣、新年幸運轉盤（購買窗花糕好禮轉運盤）、財神降臨（集合咖啡滿額抽紅包）、挽月樓古厝料理大賞（沉香富貴雞特色餐）、新春市集、狀元抓周、摘星HEN八卦等豐富活動。

此外，勞工局蒐集3處創業基地文創商品，印製成「2019摘星青年商品型錄」，分享摘星計畫執行成果，有各式禮盒、食品、文創商品及生活用品等，3處基地各有特色，讓民眾體驗台中在地創業青年的創意與活力。

(中時 )