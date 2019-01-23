狠告小三恐嚇 吳秀波新片上映前1天緊急撤檔

疑因和陳昱霖緋聞，吳秀波新片宣布撤檔。（圖／翻攝自吳秀波、陳昱霖木木微博）

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中時電子報
吳秀波新片《情聖2》撤檔。（圖／取自新浪娛樂）

50歲「國民大叔」吳秀波去年捲入婚外情疑雲，被「小三」31歲女星陳昱霖公開爆料出軌7年，還傳有小四，近日陳昱霖父母跳出，指女兒被吳秀波告恐嚇，陳昱霖答應吳秀波返國後，隨即在機場被捕，引發正反兩極評論。今(23日)網上傳出，吳秀波原定24日上映新片《情聖2》撤檔，新上映日期待定。

吳秀波去年被陳昱霖公開指搞婚外情，陳昱霖父母發文透露，不久吳秀波和陳昱霖說好，男方會給女方一筆分手費，要求女方對外承認所發內容不屬實，然吳秀波之後又以銀行帳戶被凍結為由，要求陳昱霖回國商討後續事宜，陳11月5日回到北京，隨即在機場被警方逮捕，這才知道吳秀波報案告她恐嚇勒索錢財。

陳昱霖如今還被關在看守所中，陳昱霖父母強調原以為吳秀波會念私情，給陳昱霖一點苦頭就好，沒想到女兒至今獲釋無望，才使陳父陳母決定公開真相，而吳秀波的律師卻表示，陳昱霖父母所發的公開信並不真實，將追究相關法律責任。

今吳秀波與白百何所主演的《情聖2》二度宣布改期上映，該片本訂春節上映，先前宣布改到1月24日18時上映，今在上映前一天臨時撤檔，正確上映日期未定，使網友都紛紛猜測是否與吳秀波緋聞有關，引發熱議。

(中時電子報)

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