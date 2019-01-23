子閎難入睡 四葉草成他專屬催眠劑

2019年01月23日 15:49 時報周刊 張毓琪

王家梁看了《金秘書為何那樣》後對朴敏英一見鍾情，自行購票參加她的見面會。東森電視提供

《艾蜜麗的五件事》昨日舉辦殺青酒，男女主角鍾瑶及子閎不約而同表示，拍這部戲真的很累，兩人常聚在一起訴苦，鍾瑶笑說她飾演的艾蜜麗情緒起伏大，哭戲也非常多，她已把要流淚的戲縮減到一半，但拍起來還是很辛苦。

子閎壓力大到失眠，其實他從入行以來就有嚴重的慣性失眠，常常睜眼到天亮，為了讓自己入眠，他曾試著3天不睡，但是成效有限。鍾瑶聽到子閎有失眠的困擾，這才恍然大悟，理解子閎為何常在拍戲空檔打盹，子閎則忍不住向媒體告狀：「鍾瑶都偷拍我睡覺，還對我吐口水。」子閎與四葉草感情穩定，被問到女友在旁是否仍會失眠，他不好意思地說：「她在旁邊會睡得很好。」

劇中飾演律師的王家梁，日前化身追星族，自行購票參加韓星朴敏英的見面會，「這是我第一次追星，也是第一次搶票，去年看了《金秘書為何那樣》，覺得她怎麼這麼可愛，還和朋友組了3人後援會。」31歲的他第一次體驗追星的感覺，親自到便利商店買票，「我沒看到理想的位置，後來又改用手機買。」他還參加見面會後的擊掌及合照活動，「我本來想站到她旁邊，但我和朋友都太高了，被叫到前排蹲著。」他本以為沒被認出，結果現場有一位粉絲告訴他「你其實很明顯。」被問到若是能與朴敏英單獨見面，會想做什麼？王家梁秒答：「想請她幫我打領帶。」

(時報周刊)