北市聯醫爆發A型流感群聚　13護理師、民眾中鏢

2019年01月23日 16:05 中時 吳堂靖

台北市聯合醫院和平院區某單位病房爆發A型流感休息，衛生局病管制科長歐佳齡表示，迄今13位病人都有做快篩，只有1個陰性，其他都是陽性（感染），每位病患都有服用克流感治療，目前約有50多位工作同仁（治療醫事人員、實習人員、打掃人員）及20位病人已進行預防性投藥，將監測至1月29日為止。

歐佳齡表示，一開始有病房民眾得到Ａ流，後來護士也有感染，包含6位護理人員、7位民眾，都有做快篩，只有1個陰性，其他都是陽性（感染），每位病患都有服用克流感治療，目前都退燒了，護理人員有請他們休息，只有一位比較早得到，現在已經痊癒回到崗位。

是否因未確切隔離導致傳染？歐佳齡表示，當時均有分別隔離在3間病房，但疾病會有潛伏期，可能因時間差而感染到，第一個病人是在1月10日，一周後開始有護理人員開始出現類似徵狀，18號起開始出現較多人感染情況。

歐佳齡表示，目前約有50多位工作同仁（治療醫事人員、實習人員、打掃人員）及20位病人已進行預防性投藥，將監測至1月29日為止。

北市聯醫表示，目前已將流感病人調整單人房或集中隔離照護、環境全面消毒、加強標準防護措施及手部衛生、加強發燒監測，另外確診流感的護理師已安排公傷假5日，並適當安排單位人力調度支援。

(中時 )