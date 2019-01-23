趙宗宋銀行揮毫送春聯 員林市長專程索取要當外交禮

2019年01月23日 16:03 中時 鐘武達

趙宗宋（左）應邀到台新銀行員林分行揮毫，市長游振雄特地到場索取春聯準備帶到韓國當國民外交禮物。（鐘武達攝）

趙宗宋為推廣書法藝術，23日應台新銀行員林分行邀請揮毫寫春聯，揮毫功力讓銀行經理梁熒倩等折服不已。（鐘武達攝）

一枝獨秀！彰化縣「磺溪九怪」書會召集人趙宗宋為推廣書法，每年農曆春節前都會應邀到處揮毫送春聯，23日應台新銀行員林分行邀請單槍匹馬就上陣，除了以每2分鐘寫1副的功力贏得行員們與客戶的驚嘆聲，市長游振雄還專程索取要帶到韓國作為國民外交的禮物。

趙宗宋的父親是國小美術老師，讓他自小就決定要以書、畫做為一生志業，他的畫作貼近土地、有感情，大自然與人文都是創作靈感，動筆揮毫蒼勁有力，他說，「只要心中有愛，作品自然就會完美。」

貴為書法、美術大師，趙宗宋不吝藏私，而且更積極推廣書畫藝術，於是，任何機關團體邀請展覽或是寫春聯，他都是「只要時間抽得出來、來者不拒」，原因是「我想讓大家看到美的作品」。

台新銀行員林分行經理梁熒倩說，趙大師的作品貼近大眾，與銀行在地經營的理念很符合，為營造農曆春節的喜氣，近幾年都舉辦贈送春聯活動都特別邀請大師現場揮毫，今年，趙大師還特別提供畫作《玉山》展出，讓行員與客戶增添了視覺的享受。

趙宗宋揮毫的筆法很瀟灑，下筆速度很俐落，由於作品相當受歡迎，接近農曆春節的1個月，就已送出約800副春聯。市長游振雄與縣議員張錦昆得知消息，還專程到銀行觀賞，游振雄並透露，他是專程來索取趙大師的春聯要帶到韓國作「國民外交」的。

(中時 )