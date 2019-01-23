斯洛伐克代表博塔文 讚台中有魅力

斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（左）23日拜會台中市政府，由副市長令狐榮達代表市長盧秀燕表示歡迎。（盧金足攝）

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斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文率團23日拜會台中市政府，由副市長令狐榮達代表市長盧秀燕表示歡迎。

博塔文表示，台中是深具魅力的城市，也是台灣第二大城市，擁有深厚歷史韻味，因此計畫今年將到台中，推動斯國首都男童合唱團、兒童文學插圖展、畫展等文化活動。

令狐榮達說，市府很歡迎國際文化交流，期盼未來在文化成功合作基礎上，進一步深化經貿合作。

博塔文去年應市府文化局邀請於「百師入學」專題講座，以「中歐和斯洛伐克-走向民主的千年發展」為題發表演說；今日與夫人梁晨、台強文化執行長高嵩明等人共同拜會市府。

令狐榮達表示，斯洛伐克自2003年與台灣發展良好的關係，在經貿、文化等議題都深化交流，感謝代表此次特別來拜訪台中，針對斯國首都男童合唱團、兒童文學插圖展、畫展等活動，將與台中深度交流，他也責成教育局、文化局共同協助。

他也說，斯國為台灣重要貿易夥伴國，因地理上位於歐洲中心，與台中位於台灣中心，同樣擁有地理優勢，期盼未來在文化成功合作基礎上，進一步帶動經貿合作。

博塔文強調，台中是一個很有魅力，深具吸引力的城市，不僅是台灣第二大城市，更有深厚的歷史根源，因此特別前來台中開展文化活動。斯洛伐克和台灣之間有很密切的經濟、文化交流，而對斯洛伐克來說，台灣是亞洲地區是第二大投資體，除了在經濟合作上，更期盼能有進一步文化合作。

(中時 )

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