醋不用錢？林濁水三酸韓國瑜「高雄發大財」

民進黨新潮流大老林濁水。（圖／本報資料照片）

友善列印
中時電子報

繼日前酸高雄市長韓國瑜，賣出2000萬農產品，不過佔高雄農工產值的0.009%。民進黨新潮流大老林濁水，21日受訪再酸高雄市長韓國瑜「比較適合在50年前」，韓回擊後，隔日林又在臉書酸韓的「高雄發大財」真是「太神奇而偉大了」。

韓國瑜甫上任就為高雄賣出2000萬農產品，兌現「貨出得去」政策。不料，林濁水在臉書發文，一副讚美姿態卻埋酸梗在後。看似稱讚「厲害了，高雄崛起了，加油了」，卻又在最後，伏筆高雄農業產值1年約180億，這次的貨一出去就銷掉值高雄的0.11%，更佔高雄農工産值2.1兆的0.009%。

林濁水一席話，不只讓人聞到濃濃酸味，更得驚動沈富雄親自求證，才確認「是在虧韓國瑜沒錯」！此事不僅引來熱議，更引爆論戰。

酸一次不滿足，近日林濁水受訪再發揮酸人功力，直指韓國瑜：「他好像比較適合在50年前，台灣還在農業經濟時代。」韓也回擊：「這就是富貴人家不曉得基層人家的心聲，高雄的農民、漁民、勞工，並沒有奢想大富大貴，大家都是先求溫飽。」

見韓國瑜氣定神閒，林濁水更不甘示弱，開酸第三次！林透過臉書表示，覺得韓嗆自己很奇怪，農民辛苦下田只求溫飽，貨賣得好手頭會寬一點，頂多發個「個人的小財」；諷刺韓對他們說「高雄發大財」，會讓農民一頭霧水加受驚不已，若韓真這樣想「真是太神奇而偉大了」，痛批韓根本不懂基層心聲。

(中時電子報)

斯洛伐克代表博塔文 讚台中有魅… 馬英九被丟鞋 羅文嘉：若是我的…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。