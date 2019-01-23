醋不用錢？林濁水三酸韓國瑜「高雄發大財」

2019年01月23日 16:03 中時電子報 王子瑄

繼日前酸高雄市長韓國瑜，賣出2000萬農產品，不過佔高雄農工產值的0.009%。民進黨新潮流大老林濁水，21日受訪再酸高雄市長韓國瑜「比較適合在50年前」，韓回擊後，隔日林又在臉書酸韓的「高雄發大財」真是「太神奇而偉大了」。

韓國瑜甫上任就為高雄賣出2000萬農產品，兌現「貨出得去」政策。不料，林濁水在臉書發文，一副讚美姿態卻埋酸梗在後。看似稱讚「厲害了，高雄崛起了，加油了」，卻又在最後，伏筆高雄農業產值1年約180億，這次的貨一出去就銷掉值高雄的0.11%，更佔高雄農工産值2.1兆的0.009%。

林濁水一席話，不只讓人聞到濃濃酸味，更得驚動沈富雄親自求證，才確認「是在虧韓國瑜沒錯」！此事不僅引來熱議，更引爆論戰。

酸一次不滿足，近日林濁水受訪再發揮酸人功力，直指韓國瑜：「他好像比較適合在50年前，台灣還在農業經濟時代。」韓也回擊：「這就是富貴人家不曉得基層人家的心聲，高雄的農民、漁民、勞工，並沒有奢想大富大貴，大家都是先求溫飽。」

見韓國瑜氣定神閒，林濁水更不甘示弱，開酸第三次！林透過臉書表示，覺得韓嗆自己很奇怪，農民辛苦下田只求溫飽，貨賣得好手頭會寬一點，頂多發個「個人的小財」；諷刺韓對他們說「高雄發大財」，會讓農民一頭霧水加受驚不已，若韓真這樣想「真是太神奇而偉大了」，痛批韓根本不懂基層心聲。

(中時電子報)