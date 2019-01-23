賈靜雯為新戲躲浴缸搞自閉 吳慷仁慘遭潑糞抗議

《我們與惡的距離》女主角賈靜雯(前右一)遭逢喪子意外，溫昇豪(左三)飾演她的先生。公視提供

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時報周刊
飾演律師的吳慷仁為惡人辯護，走出法庭慘遭民眾潑糞抗議。公視提供

公視2019年旗艦大戲《我們與惡的距離》前（21日）晚官方粉絲團公佈正式預告，劇情描述兩年前一場「戲院槍殺事件」發生後，所串連出事件之中加害者、受害者、辯護者及報導者等，不同立場關係者視角的故事。預告中主要演員賈靜雯、溫昇豪、吳慷仁、周采詩、洪都拉斯、陳妤、曾沛慈、林哲熹、林予晞、施名帥、檢場、謝瓊煖等人皆有亮眼表現，更驚喜出現好久不見的巴戈、蕭瑤等人助陣演出。

《我們與惡的距離》正式預告一開場隨即揭露了兩年前賈靜雯與溫昇豪這對恩愛夫妻，遭逢一起「戲院槍殺事件」而意外痛失愛子，因為這巨大的傷痛，使得兩人不知該如何面對內心的傷口，家庭關係瀕臨崩解，賈靜雯痛苦說道：「如果殺人犯跟他們的家人都不用負任何責任，我的天彥到底算什麼？」喪子之痛溢於言表，令人看了都不忍鼻酸。賈靜雯表示，「宋喬安失去孩子之後，開始封閉自己、埋首於工作療傷，對周遭人也十分冷漠，這跟我真實個性反差比較大，我是一個比較樂於關懷分享的人，所以一開始接到劇本花了一段時間去調適，最常窩在家裡廁所的浴缸裡看劇本對台詞，因為那個密閉空間是屬於我自己的，讓我能夠快速的切換進入到把自己變得比較封閉的狀態。」

預告中另一個亮點則是由影視雙帝吳慷仁所飾演的法扶律師，吳慷仁表示，這個角色的重點不是演律師，而是要理解這個律師所做的事情。預告中吳慷仁因為替殺人犯辯護而慘遭民眾潑糞抗議，卻也只是笑笑帶過。「其實這一部戲我沒有太想要形塑一個很特別的人，因為這個角色所做的事情已經夠特別的了，我試著去理解，如何去幫助那些在我們眼中十惡不赦的人。」在預告的最後，出現了一個聲音讓觀眾爭相討論：「到底什麼是好人？什麼是壞人？有標準答案嗎？」導演林君陽說：「《與惡》的故事裡有好幾個家，每個家都有一群人，每個人有自己的喜悅、心酸和必須面對的問題，和現實中的我們一樣。」《我們與惡的距離》2019年3月24日起，每週日晚間9點於公視、CATCHPLAY線上影音及HBO和HBOHD全台首播，。

(時報周刊)

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