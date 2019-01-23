遠航獨家直飛新潟 雙向送客大成功！新潟縣副知事來訪道感謝

2019年01月23日 16:02 工商 張佩芬

遠航公關盧紀融副總(右七)，與新潟縣益田浩副知事(左六)率雙方團隊合影。圖：遠航提供

遠東航空自2016年11月4日起首航桃園新潟航線(每週一／週五兩班)至今已超過2年，平均載客率8成。本月22日日本新潟縣益田浩副知事特別率領新潟市及佐渡市副市長、新潟縣機場及觀光相關部門代表前來遠東航空，感謝遠航對於台日雙方交流的貢獻與支持。

益田副知事指出，自新潟航班開通以來感謝遠東航空及旅行社努力，才有今天從一週2班增加至一週3班的成績，新潟縣除大家熟悉的越光米及盆舟外，也希望增加不同的客群交流，如佐渡馬拉松，鐵人賽及自行車環島賽等，今年也將再度與遠航共同參加2019台灣屏東燈會，持續加強新潟在台灣北中南部的全面性宣傳。

新潟同時也積極與台灣觀光局及花蓮縣政府合作，在新潟當地宣傳台灣的美，配合每週3班的航班數，規劃日本人訪台3天2夜的行程，期待增加更多訪台旅客人數。

遠東航空總經理曾金池也表示，新潟航線開航以來經過雙方的努力，在台灣旅客的印象已經從陌生到熟悉，桃園-新潟之直飛航班飛行時間平均約3個小時，省去轉機及轉搭鐵路之耗時及費用，

2018年桃園新潟航線載客人數其中台灣旅客佔7成，日本旅客佔3成。桃園新潟航線於2019年1月及3月由原先一週2班增加到一週4班，4月起一週固定執飛3班，航班選擇更彈性，更便利，希望藉由不同的觀光體驗及宣傳，增加台日觀光交流人數。

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