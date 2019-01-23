視訊通話交流可降低長者憂鬱風險

2019年01月23日 16:05 中時 林周義

科技創新的時代，通訊方式也變得越來越多元。根據一份發表於《美國老人精神醫學期刊》的研究，使用視訊通話系統（如Skype、Facetime）的長者，其出現憂鬱症狀的機率是未使用任何通訊系統者的一半。醫師分析，「社交參與」會促使憂鬱指數下降，「孤獨」卻會增進憂鬱的發生。

該研究由美國奧勒岡健康與科技大學團隊進行，以1424名平均年齡64.8歲的美國長者為樣本，經填寫科技使用問卷後，接受追蹤調查。結果發現，使用電子郵件、即時訊息及社群媒體平台（如Facebook）的受訪者，與未使用任何通訊系統的長者相比，憂鬱症狀上呈相同比例。排除其他影響因素（如憂鬱症傾向及教育水平）後，發現使用視訊通話系統者，出現憂鬱症狀的機率約是未使用者的一半。

台北榮民總醫院精神醫學部老年精神科主任蔡佳芬表示，這份研究呼應2個重點，即「社交參與」與「孤獨」。社交參與能降低憂鬱指數，孤獨卻會增進老年人憂鬱的發生。因此如何減少孤獨，增進人際互動是預防憂鬱的重要課題。以台灣早期的社區送餐服務為例，意義不僅是三餐的照料，而是有人關心、陪伴，藉此改善憂鬱情形。

蔡佳芬建議，離開原生家庭的民眾，不妨用視訊通話與家中的長輩聯繫，不僅聽到聲音，也看得到肢體語言，與打電話、傳簡訊相比，更具真實感。然而，並非觀看視訊影像就能減少憂鬱，而是要有「交流」，透過互動避免憂鬱發生。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，鼓勵長輩使用視訊軟體，可依循幾個步驟。首先，將具視訊功能的軟體下載好，設定好帳號，再傳達使用概念。她舉例，可對長輩說「手機的操作就像轉台或量血壓」，以提升使用意願。其次，讓對方感受到當中的樂趣，並提供反覆操作的機會。過程中，主動詢問是否有操作上的疑問，適時給予鼓勵，再不定時撥打視訊通話給長輩。

葉雅馨表示，任何視訊通話系統都可超越空間限制，降低與他人的距離感。年節將近，如有遠在他方的親朋好友，除了電話問候，不妨來個視訊通話，保持交流。

(中時 )