MLB》最強救援王李維拉的13個輝煌時刻（上）

2019年01月23日 16:03 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

李維拉成為首位全票入選名人堂的球員，宣布瞬間他和友人歡呼慶祝。（嵌入自MLB官方臉書）

生涯例行賽652次、季後賽42次救援成功，大聯盟最強終結者李維拉（Mariano Rivera）23日成為史上首位全票入選的名人堂成員，大聯盟官網也挑出李維拉生涯13個輝煌時刻，每一個都說明了他為何如此偉大。

1. 2003年美聯冠軍賽MVP

2003年美聯冠軍賽第7戰，李維拉在洋基與紅襪戰成5平的9局上登板，以48球力投3局，只讓紅襪擊出2安，沒有失分。有他一肩扛下比賽，才有洋基現任教頭布恩（Aaron Boone）於是役11局下擊出「再見全壘打」的經典。

比賽結束後，李維拉跑上投手丘雙膝跪地，他在那次美聯冠軍賽4度登板、投8局僅失1分，榮膺系列賽MVP。

2. 史上最強球隊

1998年洋基在例行賽拿下114勝，但只有最後加冕世界大賽冠軍才算成功。

李維拉用完美演出洗刷前1年季後賽表現不佳的陰影，10度登板投13.1局1分未失，6次救援成功機會全部守下，包括世界大賽對教士3次救援成功。1998年10月21日，他在世界大賽拿下最後一個出局數，也是生涯第一次。

3. 1999年世界大賽MVP

1999年，洋基完成連兩年在世界大賽「橫掃」奪冠的壯舉，李維拉繼續繳出無瑕疵的表現，於季後賽主投12.1局無失分，包括在世界大賽貢獻1勝2救援，首次榮膺世界大賽MVP。

4. 500救達陣還附打點

2009年6月28日，李維拉在「地鐵大戰」8局下登板，連退4人達成生涯500次救援成功里程碑。特別的是，是役為大都會主場無DH制，李維拉9局上滿壘時踏入打擊區，還選到四壞球擠回1分，也是他生涯唯一1分打點。

5. 皇后區之王

李維拉生涯的輝煌多在位於紐約布朗克斯區的洋基球場，最後一次明星賽亮相卻獻給了位於紐約皇后區的花旗球場。2013年明星賽於大都會主場舉辦，教頭李蘭（Jim Leyland）在美聯明星隊領先的情況下，8局下特地推出李維拉，而且防守球員都沒上場，讓李維拉一個人從牛棚跑上投手丘，接受全場歡呼致敬。

生涯第13度入選明星賽，李維拉最後一次於仲夏夜盛宴登板，繳出無失分投球。最終美聯以3比0勝出，李維拉也榮膺明星賽MVP。

6. 602救援達陣

李維拉追隨霍夫曼（Trevor Hoffman）加入生涯600救援俱樂部，2011年9月19日，他在洋基球場對雙城取得最後3個出局數，包括以「再見三振」拿下生涯第602次救援成功，正式成為大聯盟生涯救援紀錄保持人。

(中時電子報)