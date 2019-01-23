贓車無所遁形 內視鏡輔助抓「借屍還魂」

2019年01月23日 16:11 中時 陳祐誠

台北市區監理所人員在內視鏡鏡頭及光源輔助下，深入車身硬體結構查驗編號。（陳祐誠攝）

不肖人士以報廢車編號，讓贓車「借屍還魂」上路的例子層出不窮，監理所以前只能透過肉眼觀察，不僅辨識不易，還容易產生糾紛，台北市區監理所採用內視鏡輔助設備，讓變造痕跡無所遁形，2年來查獲23輛不法車輛，讓該套系統有機會推廣至全國。

贓車集團偷走車輛後，為躲避追查會變造引擎及車身編號，甚至將事故車的編號切下來，焊接到同款贓車上，借屍還魂重新上路，或拆下贓車零件，拼裝在舊車上。過去科技不發達時，監理所驗車只能靠肉眼，細微的痕跡除非把引擎拆下，否則很難看出異樣。

台北市區監理所率先採用內視鏡輔助設備，在鏡頭及光源協助下，深入車身硬體結構內部，針對視線死角的接縫鈑件進行查驗，準確地放大鈑件影像，並留存照片減少爭議，有效防止頂拼、變造或已破壞車身結構的車輛，再度行駛於道路上。

所長袁國治表示，由於驗車作業量龐大，並非所有車輛都會使用內視鏡檢查，當技師發現引擎編號的位置、字體、大小有異常，或是編號周圍出現裂縫、鏽蝕、磨痕等，都是可能遭變造的痕跡，這時才會出動內視鏡檢查。

去2年，台北市區監理所在242輛可疑車輛中，揪出23輛頂拼、變造車輛，移送檢警機關後續偵辦，讓不肖業者繩之以法。袁國治說，過該套模式目前僅使用在北市所（含士林站及基隆站），未來將推廣至金門站與連江站，以及北市所轄管27家代檢公司，若成效不錯，還有可能推廣至全國。

袁國治指出，大台北地區的中古車市場，每年約12萬輛，除車齡外，里程也是影響價格的重要原因，為防止不肖業者偷偷調整里程提高售價，台北市區監理所也首創無線里程拍照系統，在車輛檢驗時留存車輛里程數照片，截提升登載正確性，並提供調閱服務，車主有疑慮或是買賣時，都可以來申請調閱。

(中時 )