新北13座國民運動中心新春半價優惠

2019年01月23日 16:08 中時 譚宇哲

新北市3座國民運動中心在大年初二到初五期間，提供體適能中心及游泳池半價優惠。（譚宇哲翻攝）

春節將至，新北市13座國民運動中心在大年初二到初五期間，提供體適能中心及游泳池半價優惠，還可以拿到運動中心專屬特色限量款運動紅包袋，邀民眾在大魚大肉後，除肉增肌，動健康、添好運。

新北市長侯友宜今天到三重國民運動中心，主持新北市國民運動中心新春「價格一半體脂減半」好康活動記者會，現場體驗TRX及戰繩，短短幾分鐘就飆汗，直呼過癮。

侯友宜表示，新北市13座國民運動中心提供優質的運動環境，全年開設多元運動項目課程，春節初二至初五期間更推出好康優惠，游泳池及體適能中心的門票享有半價優惠，希望「價格一半體脂減半」，讓民眾在年假期間運動不間斷。

體育處表示，除了價格優惠活動，部分運動中心在春節期間也開設期間限定的超值優惠單堂體驗課，如飛輪、有氧、空中瑜珈、肌力體能、拳擊、TRX等燃脂運動課程，從兒童到銀髮長輩都能找到適合自己的運動，詳細課程資訊請洽各國民運動中心或至各中心官網、粉絲團查詢。

此外，13座運動中心也分別推出每座專屬特色的限量款運動紅包袋，用幽默標語提醒民眾運動維持好身材，例如「三重國民運動中心，不賣三層肉」、「自己的體重自己救」、「啞鈴舉不動紅包拿不厚」等，從1月24日起可以到各運動中心服務櫃台索取，每個運動中心限量1000份，送完為止。

(中時 )