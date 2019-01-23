新北13座國民運動中心新春半價優惠

新北市長侯友宜與新北市國民運動中心執行長們一起為運動前暖身。（譚宇哲翻攝）

友善列印
中時
新北市3座國民運動中心在大年初二到初五期間，提供體適能中心及游泳池半價優惠。（譚宇哲翻攝）

春節將至，新北市13座國民運動中心在大年初二到初五期間，提供體適能中心及游泳池半價優惠，還可以拿到運動中心專屬特色限量款運動紅包袋，邀民眾在大魚大肉後，除肉增肌，動健康、添好運。

新北市長侯友宜今天到三重國民運動中心，主持新北市國民運動中心新春「價格一半體脂減半」好康活動記者會，現場體驗TRX及戰繩，短短幾分鐘就飆汗，直呼過癮。

侯友宜表示，新北市13座國民運動中心提供優質的運動環境，全年開設多元運動項目課程，春節初二至初五期間更推出好康優惠，游泳池及體適能中心的門票享有半價優惠，希望「價格一半體脂減半」，讓民眾在年假期間運動不間斷。

體育處表示，除了價格優惠活動，部分運動中心在春節期間也開設期間限定的超值優惠單堂體驗課，如飛輪、有氧、空中瑜珈、肌力體能、拳擊、TRX等燃脂運動課程，從兒童到銀髮長輩都能找到適合自己的運動，詳細課程資訊請洽各國民運動中心或至各中心官網、粉絲團查詢。

此外，13座運動中心也分別推出每座專屬特色的限量款運動紅包袋，用幽默標語提醒民眾運動維持好身材，例如「三重國民運動中心，不賣三層肉」、「自己的體重自己救」、「啞鈴舉不動紅包拿不厚」等，從1月24日起可以到各運動中心服務櫃台索取，每個運動中心限量1000份，送完為止。

(中時 )

贓車無所遁形 內視鏡輔助抓「借… 台北人才實力不俗 全球排名贏過…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。