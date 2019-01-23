鄭惠中為「去蔣化」呼人巴掌 蔣友柏開口：那個銅像是錯的

鄭惠中掌摑文化部長，讓蔣友柏10多年前談中正紀念堂的專訪，又被翻出討論。(中時資料照片)

友善列印
中時電子報

資深藝人鄭惠中不滿「去蔣化」，在昨天的聚會上突然賞了文化部長鄭麗君一巴掌，而她今早赴文化部道歉，但卻強調「道歉不代表認為部長是對的」，並向部長喊話，盼不要拆中正紀念堂，整起事件持續延燒，事後有網友翻出蔣家第四代蔣友柏過去談中正紀念堂的專訪，他表示在領袖逝世後蓋銅像、建紀念館，「不是什麼光榮的事，本來就是錯的」。

蔣中正曾孫蔣友柏2007年底接受英媒《BBC》專訪，過程中談到中正紀念堂是否該存在的問題，表示裡頭的銅像是僅次於莫斯科列寧銅像的第二大銅像，而曾祖父的遺體當年讓民眾排隊瞻仰遺容幾個日夜，「全世界有這種待遇的，好像只有蘇聯的列寧、中國的毛澤東和北韓的金日成」，更說不知道國民黨把曾祖父當成他們的圖騰，對他們到底有何好處？

蔣友柏也坦言身為蔣家後人，不知道自己的後代該如何看待銅像、看待這個在台北市占地幾千坪的紀念堂，「但是至少我知道在那個時候那個銅像是錯的」，覺得任何國家元首在過世後馬上立銅像、蓋紀念堂，「這真的並不是什麼光榮的事」，也認為如果領袖在過世50年、100年後，人們還是想要幫你立銅像、蓋紀念堂，「那才表示你真的是偉大」，如今鄭惠中掌摑鄭麗君，也讓蔣友柏這段訪問，再次被翻出討論。

(中時電子報)

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