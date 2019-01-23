馬英九被丟鞋 羅文嘉：若是我的支持者會叫他不要丟

2019年01月23日 16:13 工商 崔慈悌

前新北市長朱立倫以馬英九被丟鞋反對民進黨的「雙重標準」，民進黨秘書長羅文嘉今天表示，如果是他的支持者，會叫他不要丟鞋，希望政治人物要負責任的告訴自己的支持者，不要用傷害別人身體的方式去維護你的主張，「這是同一個標準」。

文化部長鄭麗君昨天遭到資深藝人鄭惠中以「不滿她推動去蔣化」打了一巴掌，表態競逐總統大位的朱立倫表示，他嚴正譴責打鄭麗君耳光的民眾，但更反對「雙重標準」，前兩天前總統馬英久才被丟鞋比中指，盼總統蔡英文也譴責該民眾。

民進黨今天舉行中常會，對於馬英九被丟鞋，秘書長羅文嘉表示，期盼仇恨不要在社會滋生，容忍多元化的不同意見，不要使用暴力，因為這無助於社會的改善和進步。

對於藍綠支持者互相表示要去打人，他說，「仇恨來仇恨去的沒有用」，以前也許大家有恩怨，但可以不用拘泥在這邊，如果是他，會去告訴支持者「不要去丟他鞋」。

羅文嘉強調，民主社會就是要尊重每個人的看法，最後用選票表達立場，這就是民主，我們要去接受民主制度，也要學習民主態度，大家都有表達意見的自由，但在表達的同時不要去傷害另人「這是最基本的，這放在台灣和全世界都一樣」「否則今天你打我，明天我打你，那不是好的方法」。

他強調，站在民進黨的立場，大家都不要以這樣的方式（暴力），政治人物應該要負責任告訴自己支持者，民主接受多元意見，但不要用傷害別人身體的方式去維護你的主張，這是通則，放在哪裡都是一樣，「這是同一個標準」。

(工商 )