被呼巴掌後首度出面說明 鄭麗君：臉一整天都麻麻的

2019年01月23日 16:17 中時 趙靜瑜 、 姚志平

文化部長鄭麗君23日出面回應前一天遭藝人鄭惠中摑臉事件。（姚志平攝）

文化部長鄭麗君23日出面回應前一天遭藝人鄭惠中摑臉事件，並表示「臉上一整天都麻麻的」。（姚志平攝）

被資深藝人鄭惠中賞了一巴掌之後，文化部長鄭麗君首度正式對外說明，鄭麗君說，她個人對於要不要提告，要不要接受道歉依舊保留立場，但她認為，不管事後主張或理由為何，都不能夠合理化暴力的本身。

鄭麗君說，公共議題還是要回到理性討論，個人受辱事小，鄭麗君也呼籲社會不要複製這種暴力行為，對於鄭惠中之前所言，她很用力賞了一巴掌，連指痕都還留在她臉上，鄭麗君沉默五秒鐘表示，「我一整天臉都是麻麻的。」力道之種不言而喻。

針對資深藝人鄭惠中對中正紀念堂轉型的誤解，鄭麗君說她可以從鄭女士兩次記者會上陳述知道她的資訊有所誤解，也給了錯誤資訊，「我覺得我也有責任對於中正紀念堂轉型有所說明。」

她再次強調，中正紀念堂轉型涉及組織轉型、空間轉型，不應簡化為「去蔣化」，而是「再民主化」，「歡迎大家去國家人權博物館看看，真正了解時代的傷痕，否則對於受害者家屬以及事件本身，都會是二度傷害。」

鄭麗君說，所有事情都不能簡化成移除領導人銅像，一切都要經過社會理性溝通，目前中正紀念堂轉型已經展開一年多的討論，包括建置轉型資訊平台網站、舉辦藝術策展，並辦理12場審議式民主願景工作坊等等，「中正紀念堂的發展，關係到首都的願景，大家這次有機會決定中正紀念堂應該朝怎樣的方向發展，但不要簡化成去蔣化。」

(中時 )