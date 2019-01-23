靈鷲山仰光生命和平大學冬季實驗班課程閉幕

2019年01月23日 16:37 中時 王揚傑

全球14個國家、35位種子師生，遠從千里相會於緬甸，參加靈鷲山仰光生命和平大學冬季實驗學校，14天課程圓滿閉幕，時而爭執論點，時而彼此鼓勵，師生們使出渾身解數，設計分組議題重點，創新思維聚焦建議，精彩表現讓人難忘，他們用愛化解各種課程挑戰，支持開山住持心道法師在緬甸的10年和平大願計劃，心道法師感謝參與課程的每個人，感動大家追求卓越的熱情，把理論轉為可執行的行動計畫，精實勾勒生命和平大學藍圖。

緬甸是心道法師的家鄉，是佛國的淨土，一直保有最原始的佛陀法教，2002年開始，每年都回緬甸供萬僧、朝聖，希望能回饋家鄉，2016年啟動緬甸10年和平大願，包括：弄曼沙彌學院、弄曼農場、仰光生命和平大學，3者息息相關，選擇在緬甸開展教育、農業這兩項百年大計，正是「愛地球•愛和平」願力的實踐與推展。

22日下午3點閉幕式，志工們發給每位師生LED祈願燈及承諾卡，6分鐘學習回顧影片，記錄師生們齊聚一堂、快樂學習的點點滴滴，從彼此不熟到團隊裡的相互扶持，讓人感動，心道法師向大家說明靈鷲山LOGO意涵後，寫下地球平安必須相依共存的承諾卡，掛在菩提樹上，隨後點亮祈願燈，一起搖鈴，一起說LOVEEARTH、LOVEPEACE，共同響應愛與和平，祈願地球良善、平安。心道法師頒獎感恩仰光大善園寺淨念法師，協助課程順利。了意法師和顯月法師分別頒發禮物給志工幕後英雄，最後大家接力合唱「地球ㄧ家，wearetheworld」和「FLIGHTSONG」圓滿閉幕。

心道法師很滿意這兩週的所有發生，期望一起點亮生命大學希望的火把，不要讓火熄滅了，只要有光亮存在，就會往前走，激發彼此智慧，認真找方向，地球生態問題總是會找到解決的辦法，不要怕沒人做，我們大家一起做，這個團隊要積極的把火把傳遞下去，大家有勇氣嗎？

沒有一個東西可以單獨存在，都是相濟共生共榮，不管我們一起或是沒有一起，都要覺醒什麼該做？什麼不該做？佛法講覺性的光明，光明就在那裡，我們拿著希望的火把一直走就對了，重要的是，大家是不是心連著心？是不是愛地球愛和平？連結愛地球的共識很重要，沒有共識是解決不了問題的，現在連結，未來也要連結，大家一起讓生態、生命共同體和人類永續下去，不要像緬甸的電一樣，常常不亮常常斷，要一直光亮下去。

生命和平大學國際顧問MichaelvonBrück感恩心道法師和靈鷲山，並分享課程心得。他說，佛陀教我們覺悟修行，人們必須在心靈上積極改變，才能生存下去，已經有多人採取各種方式轉化生命，不要讓恐懼和焦慮浪費資源，更不能阻擋對未來的關心。每個時代都有災難，災難有破壞性，也可以看見機會，過程中學習連結心靈和物質，創造不一樣，小改變也會有大影響，建議生命和平大學先設立愛地球的全球網路平台，慢慢影響認知進而建立共識。

德國學生Alenxender說，做一件事如果很困難，過程肯定不完美，一定有很多問題存在，就是因為困難，我們要共同合作，為地球做利他的工作，其實每個生命都會為自己找到出口，之前不理解如何連結每個生命，現在明白心道法師說的生命共同體，大家要有共識、有目標、有願景，再相互連結，互相幫忙，分享資源，困難的事通常會迎刃而解。

2017年10月，智庫會議在緬甸仰光召開，2019因緣再回到仰光，開辦前瞻研究實驗性的冬季學校，如今圓滿開幕、閉幕了，看似結束卻也是一個新的開始，離夢想越來越近，更因為心道法師的這份緣，讓大家有機會在古老的佛國緬甸，耕耘一畝福田，播下殊勝而珍貴的綠色、和平種子。

(中時 )