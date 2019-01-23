科學營學生做水火箭噴發 觸發科學夢

雲林縣元長日友環保公司濟助轄內中低收入戶，元長鄉長李明明（右三）頒發感謝狀。（許素惠攝）

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雲林縣元長日友環保公司贊助元長國中科學營，由雲林科技大學機械系學生帶領國中生做中學、學中做。（許素惠攝）
雲林縣元長國中科學營，國中生在大學生帶領下完成水火箭，一字排開要比賽誰飛得遠、飛得高。（許素惠攝）

「我要飛上太空！」雲林縣元長國中「日友環保科學營」23日開營，雲林科技大學機械系學生發揮所長，教國中生製作水火箭，比賽誰飛得高、飛得遠，觸發出學生想當科學家、太空人的夢想。此外，日友環保公司也舉辦冬令救濟，關懷轄內中低收入戶。

該科學營將持續到25日，校長文須琢感謝日友公司的贊助，讓學生有機會參加課外營隊，激發多方面學習動力，提升競爭力。

雲科大機械系學生以「飛哥與小佛的神祕飛行器」為主題，將活動內容與機械科學相扣，除教授機械知識、建立基礎的機械概念外，並帶領中學生實作，從模型到外觀設計，由器械原理到物理作用，並從中融入有趣的遊戲，大家邊做邊玩，好不快樂。

一直對自然科學很有興趣的李姓學生說，他的夢想是上太空探索宇宙，但是阿嬤說他在「含眠」。傅姓學生表示，他想當科學家或工程師，可是相關學科得再加強。

日友公司協理林隆偉表示，該公司捐贈圖書、舉辦徵文比賽、文學營、科學營等一系列活動，開展了學生的學習樂趣，為偏鄉教育注入一股活水。

(中時 )

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