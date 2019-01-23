開刀後就要好好補一頓？中醫師教你聰明吃更快恢復

2019年01月23日 16:30 中時電子報 陳煌祥 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

以往認為，開刀失血多，術後要一定要好好進補，才能趕快好，但補錯了反而更傷身。

開刀後吃碗鱸魚湯、豬肝湯補身是常見觀念。根據健保署2014年統計，全台住院手術人次超過450萬。以往開刀傷口大、出血量多，但隨著微創手術成為主流，傷口愈來愈小，出血量也減少，這時還需要術後補養？

專長癌症術後調理、台塑生醫i醫健康診所醫師喬聖琳指出，現在手術的出血量不像以前多，約在100cc內，比捐血一次250cc還要少，僅少數手術才會較大量失血。

失血量雖然減少，但當罹患疾病需要動刀時，也代表體質已經有失衡現象，「處於正氣虛、邪氣盛，容易抵抗力差、氣血循環不良。」

因此術後調理的重點，在於將體質恢復平和狀態，才能幫助加速傷口復原。過度補身或是營養不均衡，都會造成反效果，喬聖琳說。

以營養學來看，「這時應攝取富含蛋白質、維生素的食物，補充營養與熱量，加速傷口復原。」擅長食療、台北市立聯合醫院藥劑部中藥組主任吳宗修建議。

此外，脾胃運作良好，身體才能吸收營養素。「中醫認為有胃則生、無胃則死」，喬聖琳提到，脾胃調理也是術後重點，能吃、能消化，預後自然好。

譬如手術時，為了避免傷口感染，都會投以預防性的抗生素，而抗生素會影響腸道中的菌叢，影響吸收。有些非腸胃道手術，卻仍有拉肚子症狀，就是這個原因。

「但只要經過一段時間休息、均衡飲食，腸道好菌就能自然恢復，不用太過擔心，」她說。

基本原則 促進傷口癒合、好消化

術後飲食原則，以能促進傷口癒合，且能好消化的食物為主，包含：

1.蛋白質：提供傷口癒合所需原料，如蓮子、豆腐、雞蛋、魚肉、牛肉。

2.脂肪：適量脂肪對傷口癒合有益，好的油含有豐富脂肪酸，有抗發炎作用，可以選擇魚油、植物油。

3.維生素A：加速傷口癒合，如雞蛋、胡蘿蔔、番茄、牛奶。

4.維生素C：增加對受傷及感染的反應，也能減少黑色素生成於傷口，如菠菜、柳丁、草莓。

5.微量元素鋅、鉀：鋅能加快新生肉芽組織生長，鉀能維持肌肉正常運作，避免無力，核桃、香蕉、薏米可補充。

除了均衡攝取，喬聖琳也建議，料理方式愈簡單愈好。用清炒、水煮取代油炸、糖醋，保存更多營養素，也能減少腸胃負擔。

少碰上火、涼性的食材與藥材

手術後因為有傷口，要避免用會引起發炎的藥材與食材，如人參、熱性水果如龍眼、荔枝、芒果等；甲殼類海鮮，如蝦子、螃蟹可能引起過敏；辛辣、刺激性的食物也會導致上火。

蘑菇、香菇等菌類食物不易消化，性味偏涼，不建議術後食用，但熬煮後的湯底可以提升免疫力，可以喝湯補充營養。

搭配適當中藥材，更能加速復原，「黃耆補氣，有助排出體內廢棄物，」吳宗修說。可以用10克黃耆，搭配鱸魚熬煮湯，同時補充蛋白質，又有排膿效果，讓傷口恢復更快。其它中藥材如紅棗、枸杞（份量約10克左右），也是不錯選擇。

聰明吃，改善常見術後困擾

有時術後會有出痰、脹氣、嘴破等症狀，搭配不同食材，調整食物料理方式，有助於改善不適。

1.容易生痰：多喝溫開水化痰

胸部部位手術，如心血管、胸腔手術，容易有痰液生出，想咳出又會引起傷口疼痛，「溫開水最好，能協助代謝，排出痰液」喬聖琳說。

吳宗修則適度用寬胸利膈、止咳化痰的食材，如紅棗、蓮藕、羅漢果、陳皮，泡茶飲用幫助化痰。

地雷食物如牛奶、甜點、油膩食物，都會增加痰的生成，不利排除分泌物。

2.腹部脹氣：先從好消化食物攝取

腸胃道手術在術後會需要3～4天排氣，考量腸胃道功能修復，要多吃清淡、好消化的食物。

術後三天，先以不含渣的液體食物，如米湯、運動飲料，再增加為全流質食物，將固體食物攪拌成流質，如蛋花湯、蔬菜泥。

返家一星期後，可以開始半流質食物，如粥、湯麵，視情況恢復固體食物，但要避免過飽，也不要攝取太多高油脂、糖分高的食物。

3.口腔黏膜破損：低溫食物降低疼痛感

放化療術後容易造成黏膜破損，導致吞嚥困難，可多用清熱、降火藥材，如菊花、薄荷葉；若是有虛熱、便祕症狀，則可搭配補氣、滋潤藥材如麥門冬。食物溫度則以低溫為主，能降低疼痛感。

喬聖琳會用綠茶粉加水讓病患漱口，綠茶含有抗氧化成分，加速癒合；或適度吃點冰淇淋，可以補充熱量，又緩解傷口疼痛。

將藥膳做成果凍，則是另種方法。吳宗修會用3克菊花、3克枸杞、3克薄荷葉，先用500cc水煮滾，再將藥材放入，改小火煮5～10分鐘，能保留藥材有效成分。接著去渣後放涼，加入少許洋菜粉、冰糖攪拌，放入冰箱凝固後，即可食用（葷素皆可）。

他提醒，果凍不宜太硬，以入口就能融化為原則。想換口味，也可用洛神花、綠茶取代菊花。

食療講究均衡，適當補充即可。喬聖琳提醒，過去肉類等滋養食材取得不易，才會覺得要病後多補充，但現代則是營養不均衡，而造成體質失衡。「生病期間，不用特別吃補，而是好好檢視平常的飲食習慣，調整成均衡飲食，就是最好的調理。」

(中時電子報)