對孟晚舟正式提引渡？美司法部證實了

2019年01月23日 16:57 中時電子報 馮英志

雖然美方至今尚未對加拿大提出引渡華為財務總監孟晚舟要求，但加拿大駐美國大使麥諾頓先前表示美國將向加拿大政府提出對孟引渡，引起大陸批評美方「糾正錯誤」；對此，美司法部22日表示，將繼續尋求引渡被告孟晚舟，並將符合美加引渡條約訂下的所有期限。

加國駐美大使麥諾頓證實，美方官員已向他表明很快就會正式提出引渡孟晚舟案請求。

中國大陸外交部21日得知加拿大環球郵報（Globe and Mail）報導美國已通知加拿大，將正式提出引渡華為財務長孟晚舟要求後，立即嚴辭敦促美方糾正錯誤、撤銷對孟晚舟的逮捕令、勿向加方提出正式引渡要求，但美方並未出現任何退縮跡象。

根據路透社22日報導，美司法部發言人萊蒙迪（Marc Raimondi）除表明會繼續如期引渡孟晚舟，還表示「美國非常感謝加拿大持續與美國共同努力，支持執行法治」。而加國駐美大使麥諾頓（David MacNaughton）也證實，美方官員已向他表明很快就會正式提出引渡孟晚舟案請求。美方完成引渡要求的截止日期是1月30日。

加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，孟晚舟在加拿大沒有被指控也沒有被定罪，但孟晚舟面臨的法律狀況，並不是因為違反加拿大法律，「而是因為美國希望提起他們的刑事訴訟」，而「我們與美國簽訂引渡條約、共享最大的非軍事化邊界，加拿大是法治國家，我們履行對國際條約的承諾。」

(中時電子報)