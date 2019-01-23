華航2月帛琉增班 獨家飛航彩虹故鄉徜徉海景

帛琉是著名的海島度假與潛水勝地，華航獨家飛航臺北-帛琉航線將自2月18日起增班。圖：帛琉觀光局

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帛琉潔淨的林間溪流。圖：帛琉觀光局

中華航空獨家飛航臺北-帛琉航線，自2月18日起新增周一航班，以波音B737-800客機飛航每周一、三、六，共3班，提供旅客更彈性的行程安排。帛琉被譽為「彩虹故鄉」，是著名的海島度假與潛水勝地，從臺灣出發僅4小時即可抵達。為慶祝增班華航祭出優惠促銷，經濟艙來回機票未稅價TWD7,000元起。

華航從2008年開始以包機飛航臺北-帛琉航線，2009年正式調整為定期航班營運，近1年來平均載客率逾8成。據帛琉移民局(PalauImmigrationBureau)統計資料，2018年臺灣旅客赴帛琉人次較前一年成長約16％，成長幅度僅次韓國。臺灣與帛琉在各領域持續推動合作計畫，2018年12月起雙方相互給予入境免簽待遇，帶動觀光、文化及商務交流。

帛琉位於西太平洋地區，共有340座島嶼，擁有豐富的海洋資源及全世界絕無僅有的牛奶湖、藍洞、大斷層等天然景觀，知名的觀光景點水母湖被聯合國教科文組織列為世界遺產。近年來致力於海洋環境保護，是全球首創在旅客護照蓋上環境保育誓言的國家，水母湖也在去年復育成功重新開放參觀。旅客可利用華航增班帛琉、每週3班的班次，彈性安排觀光行程，同時探訪其他如北島瀑布尋幽、海豚生態、星空夜釣等活動，充分感受帛琉的獨特魅力。

華航持續佈建亞洲航網，創造旅運需求，目前共飛航78個航點，包括東南亞(含香港)共16個航點、每週往返297班，東北亞為18個航點、每週往返231班，中國大陸地區共29個航點、每週往返118班，總計每週往返718班，提供旅客多元、密集的搭機選擇。

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