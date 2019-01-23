9大新北博物館走春萬顆扭蛋轉好運

2019年01月23日 16:39 中時 譚宇哲

侯友宜邀民眾過年期間到新北市9大館舍走春拿好康。（譚宇哲攝）

迎接農曆豬年，新北市政府推出豬年走春系列活動，除了在市府大廳以「好運D家」為主題，佈置豬年造景，23日也首曝光「豬事大吉」福袋，此外，更串連新北9大博物場館推出「新春揮毫」、「扭蛋轉好運」及「傳統技藝喚年味」等活動，邀民眾到北走春，一起扭出好運。

新北市長侯友宜今出席新北市豬年走春系列活動記者會，現場與2018文化貢獻獎得主、書法家張炳煌共同揮毫寫春聯，侯友宜寫下「豬福滿滿」，更以侯式畫豬法畫下一隻豬，預祝市民新春快樂。

侯友宜說，新北市「豬（祝）好年」系列活動，串聯新北市9所館舍、三大主題活動，就是要讓民眾用趣味精彩的活動共度歡樂的春節，尤其「扭蛋轉好運」準備了近萬顆扭蛋，高達9成中獎率，還有隱藏版的加碼禮，歡迎民眾來新北走春，把好康帶回家。

新北市文化局表示，9大館舍包含鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館、坪林茶業博物館、林本源園邸、空軍三重一村、府中15及新北市立圖書總館，「新春揮毫」活動即日起至1月25日止在市府一樓大廳提供民眾領取名師春聯、26日至27日則在其他藝文場館供民眾索取。

「扭蛋轉好運」活動將於2月6日（初二）至2月10日（初六）熱鬧登場，民眾至各館舍抽取任務籤詩，完成館舍指定任務兌換代幣即可扭好禮；其他活動還有DIY年味技藝工坊、空軍三重一村的國寶藝師李煥章剪紙特展，相關活動皆須事先報名，詳情可上新北市文化局官方網站參考。

「傳統技藝喚年味」則由各館舍辦理DIY年味技藝工坊，如空軍三重一村1月26日起展出「煥然成章-人間國寶李煥章藝師」剪紙特展，2月2日起現場還有剪紙體驗。相關活動皆須事先報名，詳請參閱官方網站。

(中時 )