年關近 南檢查獲漁船接駁走私大陸漁貨5000公斤

2019年01月23日 16:40 中時 洪榮志

檢方查扣振瑞發88號漁船走私未經檢疫的魚貨。（洪榮志翻攝）

非洲豬瘟疫情威脅，司法機關也加強查緝行動。振瑞發88號漁船涉嫌從大陸走私未經檢疫的魚貨5000多公斤進入安平漁港時，被台南地檢署指揮海巡及警方人員當場查獲。貨主陳澤信、船長陳瑞芳及5名外籍漁工，訊後被檢方向法院聲請羈押獲准，潘姓輪機長則具保2萬元。

南檢檢察官王宇承於去年獲報有漁船走私魚貨後，即指揮海巡署台南機動查緝隊及嘉義查緝隊、台南市刑警大隊及市警六分局成立專案小組展開查緝。

歷經5個多月蒐證，檢警及海巡人員發現陳澤信、陳瑞芳及5名大陸、印尼籍漁工，19日駕駛振瑞發88號漁船從澎湖出海後，直接前往大陸領海，並以海上接駁的方式，將大陸地區未經檢疫的紅魽4793公斤、春子魚348公斤等魚貨，佯裝成自行撈捕的魚貨，再從台南市安平港入關時，被埋伏的專案人員當場查獲。

檢方訊問後，認定陳澤信等人涉犯懲治走私條例、入出國及移民法等犯罪嫌疑重大，且有串證、逃亡之虞，經向台南地方法院聲請羈押均獲准。至於潘姓輪機長則無羈押必要，經檢方諭知具保2萬元，全案將繼續深入追查。

檢方強調，近日非洲豬瘟疫情在境外蔓延，全球都聞之色變，加上農曆春節將至，年貨、食品的需求量大增，價格高漲，檢方對未經檢疫的走私物品將嚴加查緝，徹底究辦，也呼籲民眾返國不要私下夾帶肉製品或走私未經檢疫的農、魚、畜產品入關。

(中時 )