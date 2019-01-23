富宇慈善基金會愛心翻修 校園煥然一新

四德國小頒發感謝狀給富宇慈善基金會，由執行長張宇承代表接受。（盧金足攝）

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四德國小修建後的前庭地板已經光亮平整。（盧金足攝）
富宇慈善基金會在前庭木地板施工前的場地探勘，當時建議改由水泥押的方式施作。（盧金足攝）

富宇慈善基金會前進校園行善！台中市霧峰區四德國小前庭木地板老舊，塑木地板禁不起長年日曬雨淋，龜裂隆起，成為校園安全隱憂。富宇慈善基金會便建議校方改以「水泥押花」的方式整建，不但保有木地板的美觀，同時兼具安全與維護的便利性，不到一個月，前庭已經煥然一新；此外，也啟動基本學力扎根「課後照顧服務及學生社團」計畫，為孩子提供課業輔導、團康體能等課程及生活照顧。

富宇慈善基金會執行長張宇承指出，該基金會有富宇建設的營建背景為基礎，能適時提出專業建議，也期許運用營建專業與企業資源，讓孩子們能在舒適的環境中成長、嬉戲，同時享有妥善的照顧。

四德國小大門入口兩側前庭塑木地板在整建之前，是孩子們在學校奔跑嬉戲，下課列隊等待接送，和居民傍晚散步的場所，但塑木地板使用多年，已出現損毀。

富宇慈善基金會在參訪時發現，木地板雖然美觀，後續維護保養費用對學校成為負擔，建議校方改以「水泥押花」的方式整建，保有木地板的美觀，兼具安全與維護的便利性。

四德國小也在富宇慈善基金會的資源挹注下，展開基本學力扎根「課後照顧服務及學生社團」計畫，為學童提供課業輔導、生活DIY、團康體能等課程，寒假期間針對弱勢孩子更是全額補助，緩解家庭的負擔。

四德國小表示，校園內部分漏水、電器設備漏電、採光罩破裂、教室地板破裂等項目在去年選前獲市府教育局協助修繕

，但前庭塑木地板修繕所需費用龐大，感謝富宇慈善基金會的善心捐贈，帶來成功翻修的及時雨，為孩子打造安心學習的環境。

(中時 )

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