澳網》小威3個賽末點贏不了 「愛司女王」驚奇逆轉

2019年01月23日 16:51 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

普莉絲可娃賽後記者會笑得相當開心。(美聯社)

2019澳洲網球公開賽女單8強戰今天出現一場驚奇逆轉秀，捷克籍前世界球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova），在第三盤面臨局數1：5落後、對手小威廉絲（Serena Williams）手握4個賽末點的絕對劣勢下，驚奇連拿6局，以6：4、4：6、7：5逆轉勝，生涯首度闖進澳網女單4強。

小威尋求個人生涯第24座大滿貫女單冠軍的美夢，在普莉絲可娃手中破碎，也無緣和「日本小威」大坂直美再度對決，普莉絲可娃將於明天和大坂爭奪今年澳網女單決賽門票。

賽後普莉絲可娃說：「第三盤我沒有太多機會，心理上也覺得很挫折，突然間機會降臨，網球比賽就是如此無法預測，當然你會需要一點好運，我覺得這樣的逆轉秀不常見，或許一輩子只有這麼一次。」

普莉絲可娃補充：「儘管我陷入淘汰邊緣，還是為了一絲勝利的可能努力，我告訴自己，不管如何，或許就這樣結束了，還是要在下一局試試看。我盡力回球，小威最後表現也有點不穩，我掌握住時機，然後就獲勝了。」

小威廉絲在失分後對天空大喊。(美聯社)

「我不會說自己被那幾個賽末點害慘了，是對手真的表現太好了。」小威廉絲表示，「在那些賽末點中，我沒有做錯任何事情，依然保持積極態度，而是普莉絲可娃持續打出好球。」

普莉絲可娃在球場上的武器之一是發球，她曾在2015年單季轟出517記愛司球，因此有「愛司女王（Ace Queen）」稱號，今天她的對手小威廉絲也是職業女網有名的重砲手，此役兩人在Ace球上小威以12記勝過普娃的9記，不過普娃沒有出現雙發失誤，小威則4次雙誤，一發進球率也是普娃佔上風、達79％，小威則是65％。

(中時電子報)