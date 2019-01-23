新北電競基地首辦冬令營 西門夜說、小夜夜現身指導

2019年01月23日 16:48 中時 譚宇哲

冬令營學員現場進行英雄聯盟冠軍挑戰賽。（譚宇哲攝）

知名實況主丁特分享從選手轉當直播主的過程。（譚宇哲攝）

位於新北市三重區的新北電競基地首度舉辦「英雄聯盟冬令營」，今天邀請知名實況主丁特、主播KH現身營隊，分享親身經驗及帶領學員實戰體驗，更安排英雄聯盟傳奇人物西門夜說、小夜夜現場指導遊戲技巧及說明職業選手培訓歷程，讓學員直呼「收穫滿滿！」

新北市副市長吳明機今出席新北電競基地英雄聯盟冬令營活動，吳明機表示，根據研究報告顯示，全球電競產值將於2020年達到14.88億美元，2015至2020年的年複合成長率高達35.6％，發展潛力不容小覷，電競產業人才需求也將更為迫切。

新北市去年領先全國設置新北電競基地，除培育電競選手，也擴及到完整生態圈涵蓋的主播製播、賽評、遊戲設計、賽事企劃及程式設計人員等人才，積極開辦各類實務課程，此次鎖定國中在學學生辦理冬令營，除協助學員及早瞭解產業實況及相關職業職涯發展外，也希望透過營隊活動來推廣正向電競文化。

新北市經發局表示，後續市府也規畫與台灣電競協會、宏碁股份有限公司及ahq電子競技俱樂部合作，進一步辦理專業課程、推廣講座及產業媒合等活動，並擴大與新北市境內的學校進行產學合作，目標培育更多電競產業人才，讓新北成為全台電競人才培育的重要引擎。

(中時 )