違反勞基法大戶　南山人壽、WorldGym勞資問題不斷

違反勞基法大戶，南山人壽勞資問題不斷。(資料照片)

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台北市勞動局23日召開業務重點說明會，勞動局科長陳昆鴻指出，去年北市針對全市事業單位進行1.2萬場勞動檢查，勞檢裁罰金額為1億1823萬元，打破史上最高裁罰紀錄。值得注意的是，自2015年至2018年，違反勞動基準法處分次數前3名依序為南山人壽保險股份有限公司、WorldGym有限公司台灣分公司、路易威鐙保全股份有限公司。

根據公開資訊，南山人壽2015年至2018年13次因違法勞基法遭北市勞動局開罰，違法的主因，主要是未經工會或勞資會議同意延長工時、延長工作時間不符法定要件或同意女性夜間工作，南山人壽工會多次發動抗議對公司表達不滿，南山人壽仍態度強硬，勞資雙方至今沒有達成共識。

連鎖健身中心WorldGym品牌年輕，但光是2015年至2018年就11次違反勞基法遭裁罰，不僅多次未給付加班費，員工假日上班也未獲得加倍薪水。另外，路易威鐙保全公司也有9件上榜，除了拖延員工薪資，期間更數度阻撓勞工檢查員稽查。

勞動基準科長陳昆鴻表示，北市去年抽檢總違規率34％，處分率更是高達39.8％，兩項數字都是全台最高，勞檢裁罰金額1億1823萬元更打破北市府歷史紀錄，最常見的3個違規項目，分別是未給加班費、工資沒有全額給付、未落實勞資會議。

賴香伶表示，雖然勞檢處新增50多個檢查員，但人力依舊相當有限，新的一年會加深勞檢力道，鎖定客運業、貨運業、外送快遞等高危險行業。

(中時 )

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