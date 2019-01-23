桃園大華中學聯合國軍　探索教育超刺激

2019年01月23日 16:54 中時 葉臻

全民國防探索教育活動內容豐富。（葉臻攝）

全民國防探索教育活動，讓學生體驗樹攀。（葉臻攝）

桃園市楊梅區私立大華中學，以英文及戶外探索教育為主軸，學制涵蓋幼兒園、小學部、國中部與高中部，學校成立探索中心後推廣探索教育課程，去年起更利用寒假進行全民國防探索教育活動，讓學生體驗樹攀和野外求生設施，包括單索突擊、雙索與三索橫越、竹屋搭建、狩獵屋、竹製便橋、無具野炊等，阿兵哥們也在一周前到學校搭設竹屋、竹橋等設施，並教導學生們在山林中搭建各種陷阱及捕獸器具。

全民國防探索教育活動，讓學生體驗單索突擊、雙索與三索橫越等。（葉臻攝）

全民國防探索教育活動內容多元。（葉臻攝）

全民國防探索教育活動，讓學生體驗野外求生設施和捕獸器具搭建。（葉臻攝）

大華中學七年級學生黃鈺婷說，這是她第一次參加這項活動，原本以為會很吃力，沒想到特別好玩，除了學習槍枝構造，還會在臉上畫上迷彩做偽裝，其中模擬槍和空氣砲射擊體驗很刺激，能和好朋友一起完成任務的感覺真的很棒。

學生在臉上畫上偽裝的迷彩。（葉臻攝）

學生們生性活潑，搭配學校特有的生態環境將課程發揮的淋漓盡致。（葉臻攝）

學生們在臉上畫上國旗和迷彩。（葉臻攝）

大華中學校長張佩瑜表示，大華中學擁有得天獨厚的生態環境，豐富的植物和昆蟲搭配季節的變化，非常適合環境教育活動，感謝陸軍特戰指揮部的支援，雖然全民國防探索教育活動從開始布置到正式實施投入相當多的人力，但對於學生們的教育卻很值得。

(中時 )