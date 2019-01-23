林佳龍明首與普悠瑪家屬懇談 家屬批「台鐵只在乎輿論」

2019年01月23日 16:56 中時 李宜秦

台鐵普悠瑪事故事發至今已超過3個月，明日新任交通部長林佳龍將在下午與罹難家屬召開第一次的懇談會。但罹難家屬今（23）日發出聲明痛批，「台鐵只在乎輿論」，認為台鐵局長張政源日前至台東拜訪家屬時，只是在乎大眾觀感，事故調查卻漏洞百出，甚至有台鐵官員聲稱此事件「鳥事」，家屬則痛罵「害人家家破人亡還稱鳥事？」

行政院普悠瑪事故調查小組在12月21日公佈最終調查報告，共列出組織、設備、程序、人員及環境5個層面提出18項建議，最「立即性改善建議」中，尤其強調檢討ATP隔離、主風泵異常根本原因、列車特檢等項目，要求台鐵徹底改善。

然而司機員尤振仲在當月28日發出聲明，他指出，行政院調查小組的第一次及第二次調查報告的結果，有許多與他認知不同的地方。舉例而言，尤振仲表示，意外發生前他持續排除故障，也有緊急做出緊韌動作，但調查報告卻指出沒有任何煞車跡象。

目前台鐵局已辦理3次懇談會議，分別在11月23日、12月3日、12月26日於台東站與交通部舉行。但罹難家屬表示，張政源在12月3日至台東進行懇談時，似乎是刻意操作，還將此事張貼於社群軟體，明顯只在意大眾觀感，讓家屬很是心寒。

家屬表示，雖然張貼社群軟體有利社會大眾理解後續處理狀況，挽救民心，但實際處理狀況卻不如預期，不僅事故調查漏洞百出，台鐵也始終不願提出關鍵資料，賠償又總是比照過去的大里事故。

家屬表示，要的不是錢，而是希望台鐵有痛定思痛改革的決心；要的也不完全是真相，而是希望相關人士可以負起責任，同時向林佳龍喊話，若無法理解家屬的核心價值，那懇親會再談幾次都不會有結果。

目前台鐵局針對罹難的18名旅客，都已發放10萬元的慰問金；受傷的276名旅客也都已發5000元的慰問金；其他未受傷的旅客則每人發給5000元，目前已有33人領取。

(中時 )