推動電競產學合作 青年高中成立對戰室

青年高中「對戰室」23日啟用，內部配備以最高規格，將提供學生模擬學習場域。(林欣儀攝)

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青年高中「對戰室」23日啟用，內部配備以最高規格，將提供學生模擬學習場域。(林欣儀攝)

培養電競所需人才、同時接軌產業，台中市青年高中2年前成立電競科後，23日又設置「對戰室」，內部設施比照專業競賽模式，設有競技區、直播區及後控室，讓學生能模擬競賽情況，真正達到產學合作、學就業接軌的目的。

在學界、電競界人士見證下，青年高中「對戰室」23日啟用，內部場館電腦設備以高標準專業規格配置，搭配ROG專業及主機、螢幕等，校方指出，在規畫此場館前，還曾參訪BlizzardEntertainment在亞州直營總部的台北暴雪電競館、英雄聯盟代理商Garena總公司的台北電競館，青年高中廣告設計科主任劉光美說，藉由此設備，盼讓學生在校達到做中學、務實致用的學習效益。

青年高中校長賴建成指出，全球電競遊戲的投入人口多達13億，光是日前一場電競比賽、同時收看到人就超過1.3億，遠遠超過其他運動，透過「對戰室」的配備與學習，盼讓學生在電競產業鏈中能培養專業能力，未來畢業也能擁有一技之長。

青年高中電競科學生劉人豪說，從小六時就開始玩遊戲，當時看到台灣在一次電競競賽中奪下世界冠軍，便夢想有一天能當職業選手，未來在「對戰室」中模擬競賽，擁有更好的練習空間，感覺離夢想又更近了些。

(中時 )

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