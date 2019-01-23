不裝機砲有理！ 陸殲-20壓根沒打算纏鬥

2019年01月23日 17:01 中時電子報 楊幼蘭

殲-20戰機

解放軍最先進的殲-20戰機沒裝機砲，而這意味它無法發揮纏鬥功能，許多美國較舊型戰機都能迎頭打敗它。

不過，《商業內幕》（Business Insider）網分析指出，殲-20不裝機砲，顯示它已有新重心，在實際的空戰中，甚至比美國F-22與F-35戰機更現代，也更舉足輕重。

對解放軍來說，殲-20象徵重大的里程碑。它也是除了美國F-22與F-35之外，第一款服役的隱形戰機，更是5代戰機中唯一不裝機砲的機種。而機砲見證空戰至今，已經有100年歷史。

儘管美國5代隱形空優戰機F-22只能搭載8枚飛彈，但機上的20毫米旋轉炮卻有480發子彈，能連續不斷射擊約5秒。而另一款5代戰機F-35，則已在阿富汗戰鬥任務中動用過機砲。然而，分析指出，並非每架戰機都需要機砲，也不是每架戰機都需要纏鬥，像殲-20就根本不考慮纏鬥。

據F-35B中隊前指揮官，並曾駕駛F-22戰機的柏克（David Berke）說，殲-20不裝機砲，顯示解放軍體認到，打造「威龍」並不是為了要執行纏鬥任務。他甚至指出，解放軍可能會不計一切代價避免纏鬥。

殲-20有強大的感測器，長程飛彈與隱形設計，對美國空軍加油，預警和其他支援機構成嚴重挑戰。柏克說，機砲只在800英尺（244公尺）內管用，但他情願有射程達20英里（32公里）的飛彈，「一旦你飛到1,000英尺（305公尺）外，就能開始動用飛彈」。

由於解放軍沒打算要讓殲-20近距離纏鬥，因此乾脆捨棄機砲。這樣一來，就能省出空間與重量，讓它採用其他技術。

F-22是在1990年代開始打造，當時美國滿腦子想的，還是在越南執行任務時，派了沒有機砲，只靠飛彈攻擊的戰機，以致吃了敗仗。而F-35會裝機砲，是因為它的任務繁多，從空中密接支援，到空對地攻擊都必須負責。

柏克說，在空對空攻擊中，機砲唯一能發揮有限用途的時機，就是在纏鬥時。然而，解放軍或許已認清，投資殲-20並不是為了這點。他指出，用機砲攻擊高機動戰機極具挑戰性。

二次大戰時，螺旋槳戰機想盡辦法，就是要短兵相接，讓機砲發揮殺傷力。但如今F-22、殲-20、蘇-35，還有其他高機動戰機都讓機砲幾乎無用武之地。柏克強調，數十年來，美國很可能不曾在空戰中靠機砲致勝。

(中時電子報)