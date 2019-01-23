巴西蘑菇入菜美味又健康 潮州餐廳與小農合作推料理

2019年01月23日 17:04 中時 潘建志

「巴西蘑菇」義大利麵，風味獨特。（潘建志攝）

屏東潮州藝棧咖啡蔬食餐廳推出「與小農有約」活動，與在地農家合作，將有機無毒作物入菜製作料理，推廣健康食材。首波採用崁頂鄉港東村長徐秀如夫妻種植的「巴西蘑菇」，老闆潘榮宗說，巴西蘑菇味香鮮甜，不用特別調味就很好吃。

潘榮宗夫妻茹素已30年，2年前在潮州開蔬食餐廳，強調採用天然食材不添加人工物，已建立一批忠實顧客。夫妻倆都出身農家，知道務農的辛苦，決定和更多在地小農合作，既能幫助小農行銷又能讓顧客吃得健康。

透過朋友介紹，潘榮宗取得徐秀如種植的「巴西蘑菇」，因帶有淡淡杏仁清香，入菜後更添食物風味，讓他非常驚豔。他說，巴西蘑菇比一般香菇、洋菇更香更鮮甜，簡單料理就能享用天然味道，拿來熬煮高湯幾乎不需再添加調味料。

徐秀如說，巴西蘑菇有個很美的日本名字「姬松茸」，最初因當警察的先生長期作息不正常，免疫力失調，經朋友推薦吃一陣子後改善體質，才決定自己種植。巴西蘑菇含有豐富的多醣體及微量元素，入菜不但更添風味，也更營養健康。

不過鮮菇保存不易，目前除了嘗試與更多餐廳合作，也開發乾燥真空包裝，或研磨成粉製作膠囊保健食品，延長保存又方便食用。潘榮宗說，巴西蘑菇雖然價格較高，但因美味營養受到部分客群喜愛，現已開發義大利麵等料理，很快就會推出相關菜單，希望讓顧客吃得更健康。

(中時 )