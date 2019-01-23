青年創業搞這個 南部製毒集團沒發大財都GG

屏東警方破獲一處製毒工廠，趕在嫌犯在毒品製成前先將集團瓦解。（林和生攝）

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今年台灣燈會在屏東，預計吸引超過800萬人次造訪國境之南，以27歲洪姓男子為首的製毒集團看準人潮即是錢潮，邀集其他2名友人集資百萬元，利用廢棄卡拉ok店作為臨時工廠，製造毒品安非他命，以為「人進來、貨出去」便能發大財，所幸即時被屏東警方查獲。

「再過1天貨就運出去了」，承辦員警指出，數月前接獲線報，洪男正在縣轄內四處尋覓製毒地點，經過員警跟監埋伏，與他合夥的陳男及謝男全是8年級生，事先找了多處地點，最後鎖定潮州鎮的廢棄卡拉ok店，以每月1.5萬元租下，並將器具全數進駐。

員警透露，因為製毒過程會散發惡臭，所以必須挑選人煙稀少的地方，「找地點才是最困難的」，毒品從無到有僅需48小時，警方等到對方完成毒品結晶製程，準備駕車離開現場，隨即以偵防車進行阻擋，成功逮捕3人。

現場共起出安非他命結晶體約42.5公斤，市價近2000萬元，另有原料氯化鈀1罐、氫化反應爐1座，冷凍櫃及脫水機各1台，還有陶瓷漏斗等證物。

屏東縣刑大分隊長潘建銘表示，過去安非他命每公斤黑市價格約3、40萬元，隨著司法單位全力掃毒，毒品價格跟著水漲船高，現在喊價近百萬元，3人原本以為轉手後能大賺一筆，沒料到早被鎖定，全案訊後皆遭檢察官聲押獲准，警方也全力追查幕後是否有集團操控及毒品可能的流向。

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(中時 )

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