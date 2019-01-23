國旅市場夯！新春期間桃園、新竹飯店訂房爆滿

2019年01月23日 17:16 中時 徐力剛

3樓「木樂地」遊戲天地近百坪寬敞空間，提供各式木製遊樂設施供孩童玩耍（限制0~8歲孩童，需家長陪同）。（圖片提供／桃禧航空城）

去年底觀光局推出2波「暖冬遊」方案，補助將於今年1月底截止，桃園、新竹縣市政府看好商機，搶先加碼優惠，新竹市延長優惠至2月底、新竹縣延長補助至5月，桃園市也將於3月發放「旅遊消費券」刺激觀光發展。

桃園指標性飯店「桃禧航空城」表示，桃園今年剛納入暖冬遊補助範圍，截至昨日使用此方案訂房旅客數為103筆，相較去年同期住房率提高約1成5；再者，飯店因臨近機場，平日大多以商務客及過境旅客為主，受惠於寒假與暖冬補助效應，近幾天平日（週日～週四）親子遊客有顯著上升增加。

針對桃園3月將發放「旅遊消費券」，桃禧航空城表示樂見其成，伴隨暖冬補助即將結束，縣政府透過旅遊消費券加持下，鼓勵民眾來趟桃園輕旅行，藉由入住指定旅宿取得消費折扣券，可達到刺激消費功效。

桃禧航空城進一步分享，飯店團客比約佔60％、散客約40％，2018年團客數量影響幅度最大，當中以韓國團體下降最多，據觀察，韓國旅客觀念較保守，通常很少換飯店，7天行程大多只住2家飯店，且多搭乘火車往返台北、花蓮等地，確保旅遊安全。

新竹英迪格酒店受訪時指出，得力於暖冬遊影響，不僅住房率增長，館內餐廳CHARBar＆Bistro來客數也提升，平均成長3成。酒店客群8成以商務客為主，親子客佔比2成，有逐漸上升趨勢，看好家庭旅遊市場，此次同步推出春節活動迎接新年。

關於新竹市延長暖冬方案補助至2月，新竹英迪格酒店總經理陳日江表示，新竹當地旅遊人數逐年增長，再加上暖冬遊熱潮持續發燒，酒店相當看好並全力支持，樂觀預估將帶動2月住房率4成以上成長，目前2月份平日住房率已達7成，春節連續假期住房率也近9成。

(中時 )

木樂地「沙坑區」選用進口環保砂，具備不易沾附身體特性。（圖片提供／桃禧航空城）

酒店吉祥物「桃禧龍」（圖右）深受大小朋友喜愛。（圖片提供／桃禧航空城）

新竹英迪格酒店看好新年商機，搶先推出新春活動搶客。（圖片提供／新竹英迪格酒店）

簡潔明亮客房設計，提供旅人絕佳入住體驗。（圖片提供／新竹英迪格酒店）