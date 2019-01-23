MLB》最強救援王李維拉的13個輝煌時刻（下）

2019年01月23日 17:02 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

7. 傳奇步伐的起點

每個傳奇都有個起點，而對大聯盟最強終結者而言，他第一次令人驚豔應1995年10月4日，於美聯分區系列賽第2戰12局上登板。

當時洋基以4比5落後水手，李維拉三振強打彪納（Jay Buhner）結束該局。下半局洋基追平比分，李維拉面對12名打者解決10人，一路撐到15局上結束，15局下再由賴瑞茲（Jim Leyritz）以再見全壘打一棒定江山。

8. 首嘗世界大賽冠軍滋味

1996年，李維拉還未被授予終結者資格，就以布局投手投出精彩一季，在美聯賽揚獎票選拿下探花。世界大賽第6戰，李維拉對勇士中繼2局無失分，漂亮交棒給終結者韋特蘭（John Wetteland）關門。最終洋基贏得自1978年以來的首座世界大賽冠軍，也讓李維拉拿下個人首枚冠軍戒指。

9. 紐約、紐約

對洋基的27座世界大賽冠軍中，對球迷而言最有意義者，可能是2000年在「地鐵大戰」4比1擊退大都會奪冠。

儘管李維拉在系列賽第2戰非救援情境下丟了兩分，卻立刻討回顏面。包括在薛氏球場登基的第5戰，他讓代表追平分的強打捕手皮亞薩（Mike Piazza）遭「再見接殺」，不僅使洋基完成3連霸偉業，李維拉也拿下生涯世界大賽第7次救援成功，成為大聯盟新猷。

10. 2009重返榮耀

3連霸後連8年鎩羽而歸，2009年洋基搬入目前的新球場，就在「F4」李維拉、吉特（Derek Jeter）、派提特（Andy Pettitte）與波沙達（Jorge Posada）的努力下殺入世界大賽。第6戰洋基在4分領先費城人的情況下，提前推出李維拉拿下比賽的最後5個出局數。李維拉贏得生涯第5枚冠軍戒指，也是最後1枚。

11. 告別老洋基球場

被稱為「貝比魯斯之家」的老洋基球場在2008年熄燈，儘管該年洋基無緣季後賽，以失望作收，該年9月21日老洋基球場的最後一役仍意義非凡。而這個傳奇球場所投出的最後1球，也來自李維拉手中，他在9局上以11球解決3名金鶯隊打者，也為老洋基球場畫下句點。

12. 永恆的洋基42號

2013年9月22日，洋基市長彭博（Michael Bloomberg）宣布當天為「李維拉日」，在洋基球場舉辦了長達50分鐘的表揚儀式，將他的42號球衣正式退休，並於洋基紀念公園立碑，成為現役球員就獲此殊榮的第一人。

李維拉的表揚儀式也請來美國殿堂級重金屬樂團「金屬製品」（Metallica），演唱歌曲「睡魔降臨」（Enter Sandman）。在李維拉成為傳奇終結者的歷程中，這首歌都被當成他的登板歌曲。

13. 傳奇告別

李維拉在大聯盟的最後一次登板為2013年9月26日，當時不是救援成功情境，洋基甚至還以0比4落後給光芒。

是役李維拉在8局上解決2人，9局下再取得2個出局數後，洋基教頭吉拉迪（Joe Girardi）派吉特、派提特走上投手丘，吉特說了聲：「該走了。」李維拉則在微笑後抱住派提特，頭倚在他的肩膀上流淚，最後在主場觀眾的起立致敬下步下投手丘，結束這位最強終結者的傳奇生涯。

(中時電子報)