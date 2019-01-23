標準嚴苛被投訴？路考官大放水壓線擦撞安全島只得36分 也能拿駕照

2019年01月23日 17:10 中時 陳俊雄

台北區監理所的詹姓路考官因為審查標準過於嚴苛遭到投訴，竟然在路考時大放水，考生路考時壓線、撞上安全島全當作沒看見，猶如上演機能飲料廣告，僅得36分的考生還能以80分領得駕照，台北區監理所獲報後立刻將他解雇並移送法辦，新北地檢署以詹男並未受賄、且坦承犯行等情，23日給予緩起訴並命支付10萬元處分金。

由於馬路三寶橫行，不少民眾譏諷現在的駕照用雞腿就能換，沒想到類似情節竟在現實生活上演！台北區監理所詹姓路考官職務代理人，由於在路考檢定標準過於嚴苛遭到投訴，他乾脆改變作風放寬標準，把路考民眾的嚴重違規情形全都視而不見，讓多位過不了關的民眾得以領得駕照。

台北區監理所接獲檢舉後深入調查，發現詹男確有放水之情，除了立即將他解雇，同時也將全案移送廉政署偵辦。

新北地檢署及廉政署深入調查發現，詹姓路考官前後共對6名考生放水，其中趙姓考生在2017年9月路考，先在倒車入庫時撞上安全島，路邊停車時又壓管，雖然趙姓民眾總扣分達64分、實得僅36分，但詹男卻打了「80」分讓他得以領取駕照。

另位洪姓考生在倒車入庫時壓管扣16分、曲線進退時在倒車時往前修正扣8分、上下坡道時左前輪壓管扣16分，總扣分40分但詹男卻給予76分過關；陳姓民眾總扣分56分，詹男也給了80分過關成績。

總計在詹男放水的6名考生，沒有1人可以通過倒車入庫，壓管、撞上安全島狀況層出不窮，檢廉訊問時這幾名考生也坦承技術不佳確時無法通過路考。

詹姓男子在檢方訊問時坦承放水，他供稱是因遭到投訴路考過於嚴苛而改變原有的審查方式，但堅稱並未收賄，檢方以他犯後態度良好等情給緩起訴處分，並令支付10萬元緩起訴處金。

台北區監理所指出，當初發現詹男在路考放水，所方就立刻將他解雇並移送法辦，至於這幾位因為放水過民眾，駕照也都全遭到撤銷，必須憑真本事過關才能上路。

(中時 )