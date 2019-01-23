彰化百寶村特展 副縣長預告「銅梁火龍」元宵造訪花在彰化

2019年01月23日 17:08 中時 鐘武達

彰化百寶村主題特展展出彰化的米食與文化。（鐘武達攝）

副縣長洪榮章（右三）、埤頭鄉長杜懿彩（右二）、埤頭農會總幹事王宋民（右）主持彰化百寶村主題特展開幕。（鐘武達攝）

彰化縣政府為推廣縣內豐富多元的產業文化 ，即日起至2月20日在埤頭鄉「彰化百寶村」DIY教室舉辦「稻浪米文化．話說台灣米」主題特展，副縣長洪榮章、鄉長杜懿彩與埤頭農會總幹事王宋民23日共同主持開幕儀式，邀請大家春節到彰化尋寶並感受濃濃的人情味。

銅梁火龍要到彰化來囉！洪榮章為活動代言時還加碼透露，2月19日元宵節，縣府將首度邀請大陸重慶世界非物質文化遺產「銅梁火龍」到溪州公園為「花在彰化」活動壓軸表演 ，這將是1場讓人驚艷的視覺饗宴。

洪榮章表示，彰化是農業大縣更是台灣的米倉，「稻浪米文化．話說台灣米」特展將把彰化的米食文化展現得淋漓盡致，縣府要結合公所及農會把地方的農特產品行銷出去，而百寶村正是展售彰化優鮮農特產的平台。

王宋民說，「稻浪米文化、話說台灣米」主題特展將展現彰化富有台灣穀倉美名的形象，也以稻米做為彰化百寶產業啟動的開端，透過稻種分類、傳統耕作方式、米食文化、互動打卡區等多元內容，喚起遊客學習尊敬土地，重視土地的生養休息及永續生命力的循環。

(中時 )