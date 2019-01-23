彰化百寶村特展 副縣長預告「銅梁火龍」元宵造訪花在彰化

彰化百寶村「稻浪米文化．話說台灣米」主題展23日開幕。（鐘武達攝）

友善列印
中時
彰化百寶村主題特展展出彰化的米食與文化。（鐘武達攝）
副縣長洪榮章（右三）、埤頭鄉長杜懿彩（右二）、埤頭農會總幹事王宋民（右）主持彰化百寶村主題特展開幕。（鐘武達攝）

彰化縣政府為推廣縣內豐富多元的產業文化 ，即日起至2月20日在埤頭鄉「彰化百寶村」DIY教室舉辦「稻浪米文化．話說台灣米」主題特展，副縣長洪榮章、鄉長杜懿彩與埤頭農會總幹事王宋民23日共同主持開幕儀式，邀請大家春節到彰化尋寶並感受濃濃的人情味。

銅梁火龍要到彰化來囉！洪榮章為活動代言時還加碼透露，2月19日元宵節，縣府將首度邀請大陸重慶世界非物質文化遺產「銅梁火龍」到溪州公園為「花在彰化」活動壓軸表演 ，這將是1場讓人驚艷的視覺饗宴。

洪榮章表示，彰化是農業大縣更是台灣的米倉，「稻浪米文化．話說台灣米」特展將把彰化的米食文化展現得淋漓盡致，縣府要結合公所及農會把地方的農特產品行銷出去，而百寶村正是展售彰化優鮮農特產的平台。

王宋民說，「稻浪米文化、話說台灣米」主題特展將展現彰化富有台灣穀倉美名的形象，也以稻米做為彰化百寶產業啟動的開端，透過稻種分類、傳統耕作方式、米食文化、互動打卡區等多元內容，喚起遊客學習尊敬土地，重視土地的生養休息及永續生命力的循環。

(中時 )

又圈一粉陳明通？網笑：韓國瑜那… 韓國瑜重視英語 高市教育局首辦…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。