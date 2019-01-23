韓國瑜重視英語 高市教育局首辦拼字比賽

2019年01月23日 17:07 中時 林宏聰

高雄市長韓國瑜重視英語教育，教育局規畫首屆國中生英文單字王比賽，仿照美國SpellingBee賽制，淘汰至最後1人為止，賽況刺激；1名茂林原住民學生也打進決賽，儘管不幸落敗，但他充滿信心說自己拼字正確，「只是寫得太潦草」。

高市教育局今年首度舉辦國中生英文單字競賽，全校73校共推選365位學生參賽，其中包括圓富國中等8所偏遠學校及茂林國中等2所極偏遠學校學生參與，經過初賽淘汰，23日上午120名選手齊聚樹德家商進行決賽。

決賽採美國Spelling Bee相同方式，入圍選手每人要在10秒內將單字拼寫在白板上，只要答錯1題就淘汰，題庫以全民英檢及大考中心3至4級字為基準，逐步提升到5至6級範圍。

比賽結果，高雄師範大學附屬中學是大贏家，3年級學生林崇恩、2年級林可勛包辦個人獎前2名，更拿下團體獎第一名，而個人獎第3名則由道明中學國中部黃彥寧拿下，溪埔國中則在偏鄉學校中表現最好。

引人注目的是，茂林國中魯凱族學生藍孝行雖然在拼寫「interesting（有趣的）」時落敗，但他賽後受訪對自己的答案很有信心，說是字跡太潦草，讓評審看不懂才敗北；喜愛音樂的他說，喜歡學英文是因為想唱外文歌，從中找到學習動力。

(中時 )