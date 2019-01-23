國民年金有3111億元可領 百萬人欠款領不到

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國保保險費設有10年補繳期限，自2019年1月31日起，國民年金保險費「10年補繳期限」陸續屆期，逾期無法補繳，衛福部社會保險司司長商東福表示，2008年開辦當時的55歲被保險人，如有1年保費逾10年無法補繳，65歲後每月將少領2677元，以65歲平均餘命19年計算，總共將會少領61萬餘元。

針對10年補繳期限的催繳行動，商東福說，去年已收回當年度與以前年度欠費金額合計63億餘元。2008年第1期保險費收繳率也從當期繳費期限57.59％提高至75.16％，高於平均收繳率59.75％。

尤其63至64歲可能請領A式老年年金者1.8萬人，經過地方政府派人逐一訪視輔導後，已有繳納欠費人數計6043人，其中欠費全部繳清人數1848人、欠費部分繳納人數4195人(包含辦理分期繳費中人數914人)。

不少民眾不想繳納保費是因為對政府沒有信心，衛福部指出，國民年金保險基金截至去年底積存數額已達3111億元，基金財務安全無虞，而且依法政府負有最後支付責任，國人無須擔心領不到年金給付。

勞保局統計到今年1月9日止，「欠費首月為2008年10月的被保險人」約有102.6萬餘人尚未繳清保費，這些民眾必須完成繳納保險費義務，才能享有保險給付的權益，這是基於社會保險權利的對等原則。

商東福呼籲，民眾如有尚未繳納的保險費儘快洽詢勞保局補單，如果沒有能力一次繳納所積欠的國保保費與利息，可以向勞保局辦理分期（最多分40期）繳納、或是參考各項補助措施，減輕保費負擔。

(中時 )

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