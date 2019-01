蔡英文稱打人就是不對 PTT網友：雙重標準髮夾彎

2019年01月23日 18:31 中時電子報 丁世傑

2008年11月5日,國民黨主席吳伯雄晚宴歡迎海協會長陳雲林一行,綠營人士聚集酒店附近抗議與警方對峙。(陳君瑋攝)

文化部長鄭麗君22日遭資深藝人鄭惠中打一巴掌,總統蔡英文今(23)日受訪時表示,民主社會大家會有不同想法、不同立場,但不論什麼樣的立場,打人就是不對,希望大家用理性的態度面對。

PTT鄉民對蔡英文回應的評價如何?大部分持負面看法,例如:、「民進黨暴力是強項」、「對內暴力、對外吉娃娃」、「雙重標準髮夾彎」、「總統那麼愛內鬥、風行草偃」、「馬英九被扔鞋時你蔡大小姐怎不說」。也有對蔡英文持正面看法,「動手的就是不對」、「譴責暴力」。

有網友提到2008年的「陳雲林事件」。翻出過去報導,對「陳雲林事件」記述如下:

民進黨2008年11月8日的新聞稿強調了「和平非暴力」:

「絕大多數的參與民眾,以和平非暴力的方式嗆聲或者圍堵,展現了臺灣人民愛臺灣、護臺灣的決心和意志,我們也要深深感佩與感謝。」

但根據2008年11月6日英國《BBC》的報導如下:

「臺灣民進黨號召的圍城抗議,爆發警民衝突。示威民眾投擲包括汽油燃燒彈在內的物品,而警方也被指責毆打民眾和記者成傷。衝突至少造成了40多名警察受傷、多名民眾和記者送醫治療。」

2008年11月7日《蘋果》報導:

「晚上近11時,有人向警方潑糞、丟擲汽油彈,甚至騎車衝撞警方,場面頓時失控,造成多名警民受傷」。

在2015年8月5日,郝志堅(Dennis V. Hickey)在美國《The Diplomat》雜誌撰文批評蔡英文:

「據報導,一種被稱為「租用暴力」的中東做法,資助極端分子襲擊台灣政府部門。」

(it is reportedly embracing a Middle Eastern practice known as “rent a mob” and subsidizing extremists who attack Taiwan’s government ministries.)

蔡英文對郝志堅的「租用暴力」一說的回應,根據2015年8月12日《自由時報》報導,「該篇文章與台灣現實環境差太多,且作者的看法相當偏頗,很明顯非美國主流意見,也不具代表性。」

最後,2018年8月11日,台北論壇基金會主任華志豪在Yahoo論壇投稿,對於蔡英文的評價如下:

「從在野時的暴力小英到執政以來的專制獨裁,蔡英文一路師法毛澤東路線,將台灣人民玩弄於股掌之間」、「社會在無止境的鬥爭中彼此對立仇視」。

(中時電子報)

2008年11月6日,民眾下午轉往海協會會長陳雲林下榻的圓山飯店,不滿的群眾將拒馬推倒,截至晚間10點警民雙方仍在對峙中。(黃世麒攝)