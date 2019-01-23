蔡英文稱打人就是不對 PTT網友：雙重標準髮夾彎

2019年01月23日 18:31 中時電子報 丁世傑

2008年11月5日，國民黨主席吳伯雄晚宴歡迎海協會長陳雲林一行，綠營人士聚集酒店附近抗議與警方對峙。（陳君瑋攝）

文化部長鄭麗君22日遭資深藝人鄭惠中打一巴掌，總統蔡英文今（23）日受訪時表示，民主社會大家會有不同想法、不同立場，但不論什麼樣的立場，打人就是不對，希望大家用理性的態度面對。

PTT鄉民對蔡英文回應的評價如何？大部分持負面看法，例如：、「民進黨暴力是強項」、「對內暴力、對外吉娃娃」、「雙重標準髮夾彎」、「總統那麼愛內鬥、風行草偃」、「馬英九被扔鞋時你蔡大小姐怎不說」。也有對蔡英文持正面看法，「動手的就是不對」、「譴責暴力」。

有網友提到2008年的「陳雲林事件」。翻出過去報導，對「陳雲林事件」記述如下：

民進黨2008年11月8日的新聞稿強調了「和平非暴力」：

「絕大多數的參與民眾，以和平非暴力的方式嗆聲或者圍堵，展現了臺灣人民愛臺灣、護臺灣的決心和意志，我們也要深深感佩與感謝。」

但根據2008年11月6日英國《BBC》的報導如下：

「臺灣民進黨號召的圍城抗議，爆發警民衝突。示威民眾投擲包括汽油燃燒彈在內的物品，而警方也被指責毆打民眾和記者成傷。衝突至少造成了40多名警察受傷、多名民眾和記者送醫治療。」

2008年11月7日《蘋果》報導：

「晚上近11時，有人向警方潑糞、丟擲汽油彈，甚至騎車衝撞警方，場面頓時失控，造成多名警民受傷」。

在2015年8月5日，郝志堅（Dennis V. Hickey）在美國《The Diplomat》雜誌撰文批評蔡英文：

「據報導，一種被稱為「租用暴力」的中東做法，資助極端分子襲擊台灣政府部門。」

（it is reportedly embracing a Middle Eastern practice known as “rent a mob” and subsidizing extremists who attack Taiwan’s government ministries.）

蔡英文對郝志堅的「租用暴力」一說的回應，根據2015年8月12日《自由時報》報導，「該篇文章與台灣現實環境差太多，且作者的看法相當偏頗，很明顯非美國主流意見，也不具代表性。」

最後，2018年8月11日，台北論壇基金會主任華志豪在Yahoo論壇投稿，對於蔡英文的評價如下：

「從在野時的暴力小英到執政以來的專制獨裁，蔡英文一路師法毛澤東路線，將台灣人民玩弄於股掌之間」、「社會在無止境的鬥爭中彼此對立仇視」。

(中時電子報)

2008年11月6日，民眾下午轉往海協會會長陳雲林下榻的圓山飯店，不滿的群眾將拒馬推倒，截至晚間10點警民雙方仍在對峙中。（黃世麒攝）