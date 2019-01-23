基市武昌街山壁土石崩落　居民心驚驚

基隆市中山區武昌街104巷內的一處山壁，受到風雨侵蝕，導致風化嚴重，還出現土石崩落的情形。（張穎齊攝）

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基隆市中山區武昌街104巷內的一處山壁，受到風雨侵蝕，導致風化嚴重，還出現土石崩落的情形。（張穎齊攝）
基隆市中山區武昌街104巷內的一處山壁土石崩落，引起居民人心惶惶，議員呂美玲邀集相關單位現勘，要求加速山壁的復建工程。（張穎齊攝）

基隆氣候陰冷潮濕，冬天尤甚，位在中山區武昌街104巷內的一處山壁，受到風雨侵蝕，導致風化嚴重，還出現土石崩落的情形。議員呂美玲接獲陳情後，邀集市府等相關單位前往會勘，要求加速山壁的復建工程，確保居民平安。

中濱里長謝東榮表示，武昌街巷內的山壁，過去就曾發生過石塊掉落，但當時石塊比較小粒，可是現在滑落得更嚴重，石塊也越來越大粒，本月初就有掉落大石塊，嚇得里民人心惶惶，所幸沒有發生人員受傷。

謝東榮指出，如今只要一下雨，山壁的土石就會鬆動，由於山壁上方是屬於私人土地，至今已和市府會勘多次，但始終沒有結論，市府說會跟地主做協調，但後面都沒有消息，地主也說沒有收到市府反映要改善。

由於山壁下方是公有地，上方卻是屬於私人，市府希望由地主來處理；但地主說當初開這條路時是市府開的，不解為什麼要由地主來處理，雙方僵持不下。

呂美玲獲報後邀集中正區公所、產業發展處、土木技師等到場會勘，發現山壁風化嚴重，建議必須先進行噴漿處理。

土木技師表示，一般做法會先用噴漿來護坡，或是用掛網固定的方式，防止土石滑落，以現場情況來看，還是必須先把表面滑落的部分處理掉。

呂美玲表示，由於武昌街104巷內每天都有人車進出，會勘後研議，山崩修復的經費，由地主和市府相關單位來研商；另外她認為，市府當初開路時就應該將整體處理好，不是要開路時才徵收私人土地，但發生災難時就推給地主來解決，這樣並不公平。

市府表示，會先加強山壁的復建工程，但至於私人土地部分，會再和地主研擬協商。

(中時 )

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