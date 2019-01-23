悼念比基尼登山客之死 龍應台：多人在家打電動還譏笑

2019年01月23日 17:35 中時電子報 林郁庭

「比基尼登山客」吳季芸19日在攀登馬博橫斷墜谷身亡，體今順利吊掛下山，前文化部長龍應台在臉書PO文，吳季芸的精神深深震動她。龍應台認為不少人批評吳季芸穿著比基尼，她對大眾喊話：「吳季芸穿比基尼又怎樣？巔峰上的她只是用她的方式凸顯了你自己身體的慵惰、視野的短淺、心靈的桎梏罷了」。龍應台更針對很多待在家裡打電動的人還譏笑吳季芸錯了，提出許多反問要大眾思考。

登山界「比基尼女郎」吳季芸「G哥」，日前不幸在獨攀中央山脈南三段路程中殞命，疑似因受傷下半身無法動彈，無法搭帳篷擋風避雨，失溫離世。吳季芸遺體吊掛，歷經一波三折，今早空勤直升機第4度出動，於9時9分落地同富國中，有2、3名守候在操場的山友激動喊說：「Gigi回家了！」

作家龍應台在臉書以1200多字陳述自己對此事的看法，認為人只有接觸大自然的嚴苛、冷酷與傲悍，體魄才能強健，心靈才能真正地自由奔放。她說吳季芸對心靈自由的追求精神震動了她，「她一年有一百多天往山的巔峰走去？是多麼宏大的氣魄，支持著一個女子獨自背著背包走進山林最艱難、最孤獨的深處？」

針對有不少人批評吳季芸穿著比基尼，龍應台卻不以為然，她認為，就算吳季芸「脫光了衣服，讓你看見山的巔峰、雲的內裡，又怎樣？巔峰上的她只是用她的方式凸顯了你自己身體的慵惰、視野的短淺、心靈的桎梏罷了。」並認為在華人的世界裡，台灣以為政治解嚴就自豪，但事實上，視野和心靈仍距離解嚴相當遠。

龍應台感嘆：「吳季芸死了，很多待在家裡玩電動的人還譏笑她錯。」不禁讓她想問：她在聲光充斥、虛擬流行的時代裡堅毅不止地鍛鍊體魄——這不是一個現代社會本來就該教育下一代的「體育」嗎？她無懼冰霜雪雨，冒險犯難——這不是一個開放社會本來就該傳授孩子的「智育」嗎？她承受孤獨，千山萬水毅然獨行——這不是一個文化成熟社會本來就該教育下一代的修身「德育」嗎？

龍應台藉由社會大眾評斷吳季芸之死一事，犀利點出，這是突顯了台灣是個心靈閉塞的社會，「我們能不能夠大膽想像一個體魄強健、視野開闊、勇於冒險犯難、真正擁抱山海的台灣呢？」

(中時電子報)