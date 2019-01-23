吳秀波小三「翻版Twins」舊照被挖 網虧青春餵了狗

陳昱霖舊照出土。（圖／翻攝自陳昱霖木木、娛樂有飯微博）

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中時電子報
陳昱霖過去被封「翻版Twins」。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）
陳昱霖年輕時曾拍藝術照。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）
陳昱霖曾參加節目《國慶七天樂》。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

50歲國民大叔吳秀波去年被小19歲「小三」陳昱霖爆料偷吃7年，也引來網友猛挖陳昱霖的黑歷史，除了翻出陳昱霖在IG上有不少炫富、炫人脈的照片，還有人PO出陳昱霖大學時期的舊照，據知她過去曾和同學組成女團「princess」參加2009年的《快樂女聲》，被外界封為「翻版Twins」，然她當時頂著一張肉肉臉與圓鼻，和今日的外貌相去甚遠。

據《北青報》報導，網上熱傳陳昱霖擁有4套房產，手上還有不少奢侈品，陳母受訪時否認，透露女兒在北京只有一套房產，是在2016年買的，女兒確實有很多衣服，但因先前她沒和女兒住在一起並不知情，陳昱霖向律師強調自己是被設計陷害的，才使陳母決定在網上發文爆料，至於陳昱霖有沒有索取巨額分手費？陳母說她不清楚細節，還被吳秀波律師威脅要是公開就報警抓人，「我們也想知道真相，要是最後陳昱霖真的有罪，我們也認罪」。

「娛樂有飯」微博今則PO出陳昱霖學生時期青澀舊照，老家在湖北的陳昱霖過去叫陳夢琳，很早就有星夢的她參加過不少選拔節目，10年前上過《快樂女聲》，媒體封為「翻版Twins」，但最後沒進全國總決賽，對於陳昱霖舊照，網友則說：「七年的青春餵了狗」、「本來也是挺有前途的一個孩子」、「小小年紀就出來混社會的人」。

(中時電子報)

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