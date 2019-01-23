八三夭雄蛋預售秒殺 宣佈年後做這件事謝恩

2019年01月23日 17:42 中時 蔡琛儀

八三夭將在3月23日攻上高雄巨蛋，舉辦「一事無成的偉大」演唱會，20日開賣首購門票，不到一小時數千張預留席全數完售，在知道結果後，吉他手劉逼不可置信地說：「這真的是太shock了！現在想起來還是像在作夢一樣。」

此次是繼去年9月一次攻下兩顆台北小巨蛋後，相隔不到半年又要舉辦萬人演唱會，也因為是他們第一次到高雄舉辦萬人演唱會，之前都是1500人左右的中小型規模演出，因此團員們都是「有信心卻沒把握」，非常緊張。

在售票前一晚的「選前之夜」，八三夭一下通告，就立即衝回練團室開直播，對歌迷們進行「教戰守則訓練」做最後催票，再次講解購票流程、熱血交通與住宿方案說明、介紹演出內容。隔日中午開票時，團員們各個手機電腦待命等看開票結果，在知道開出紅盤時，又驚又喜。

八三夭鼓手阿電提出「高雄巨蛋的票賣得比預料中的好，八三夭希望可以用最直接的方式感謝歌迷再度熱情相挺！」決定大年初五2月9日，在高雄MLD台鋁舉辦全台唯一「感恩簽票會」，屆時五位團員將親自跟粉絲謝票，也邀大家一起到高雄觀光兼場勘，持有高雄演唱會門票者，即可憑票到現場排隊獲得五位團員簽名。演唱會門票將於27日中午12點全面開賣，詳洽KKTIX及全家便利商店。

(中時 )