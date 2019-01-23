情人節這樣玩 情侶入住「日月千禧」吃喝玩樂一次滿足！

2019年01月23日 18:09 中時 徐力剛

主廚嚴選「波士頓活龍蝦」肉質Q彈帶勁，令人一試成主顧。（圖片提供／台中日月千禧酒店）

迎接情人節到來，台中日月千禧酒店打造「多元情人」專案，囊括手工藝課程、美食及舒適住宿體驗，帶給情侶難忘節日記憶。

午後來到旅覓酒吧，親身體驗「花藝教室」手作課程，2月10日下午邀請花藝老師現場教學，使用當季花卉製作插花，創造專屬情人花束;課程包括鮮花小花束及專用提袋、活動照片檔案及活動證書，每組2位價格1314元。

完美節日有美食相伴，可謂畫龍點睛。極炙牛排館全新「愛戀情人雙人分享餐」，2月9日、10日、14日晚間限定供應，前菜「法國傑耶珍珠甜蠔(芬克雷)N.4」、「極炙異國風味海鮮錦集」為餐期揭開序幕，緊接著端出湯品「亞洲風舒肥櫻桃鴨胸法式松露澄清湯」口感清爽無負擔，松露濃厚風味繚繞舌尖不散，雙主餐設計可同時品嘗2種佳餚，主廚嚴選波士頓活龍蝦搭配頂級排餐組合，為饕客帶來全新味覺饗宴。

酒足飯飽後入住「千情萬禧微醺夜住房專案」，2月10日起至3月17日限期販售，雙人入住日月客房乙晚，專案內含Häagen-Dazs匠心極品巧克力禮盒乙盒、旅覓酒吧下午茶2組、酌月星空酒吧調酒2杯及饗樂全日餐廳百匯自助式早餐2客，優惠價6188元起。

(中時 )