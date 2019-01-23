板橋慈惠宮旁六條通二月底設「行人保護時相」

2019年01月23日 18:25 中時 王揚傑

新北市板橋府中路與文化路交叉路口與南門街、東門街等道路相連，形成六條通特殊路口，複雜的路口設計，不僅汽、機車經常發生車禍，行人通行也相當不便。新北市議員葉元之接獲當地里長陳情後，日前於現場與新北市府相關單位會勘。城鄉局當場允諾將於二月底前於該路口設置「行人保護時相」，提供路口專供行人通行時間，保護民眾安全。

由於該地商業繁華、人潮眾多，加上又與東門街、南門街相連，現場汽、機車交織，去年統計共發生13起車禍事故，行人穿越馬路時，也因現場六條通的特殊設置，通行相當不易。

新北市議員葉元之日前接獲挹秀里里長王添福陳情，希望在該路口設置「行人保護時相」，利用交通號誌使路口車輛全部停止，供行人可於該路口交叉通行。

由於該地屬「府中四五六行政園區改造計畫」範圍，葉元之接獲陳情後，邀集新北市府城鄉局、交通局、養工處及當地里長到場會勘，經考量該路段假日人潮眾多，車輛也相當密集，城鄉局因此允諾將於2月底前設置「行人保護時相」，提供假日民眾通行使用。

挹秀里長王添福則表示，平日當地居民也有通行需求，但該路口通行不易，希望平日也能有部分時段提供「行人保護時相」，縮短行人通行時間。對此交通局則考量當地車流量較大，針對里長意見將再進行評估。

新北市議員葉元之表示，紓解車潮及人流，交通號誌時間配置扮演重責大任，但行的安全則是第一優先，要求交通局應審慎評估路口「行人保護時相」專用時間，提供板橋居民安全通行的優質環境。

(中時 )