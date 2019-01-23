蔡政府祭陸企黑名單 藍委：台灣何必捲入陸美貿易戰？

2019年01月23日 17:48 中時 周毓翔

民進黨政府打算祭出陸企黑名單，禁止公部門使用華為等陸企產品，對此，國民黨立委許毓仁質疑，封鎖華為等企業只是假議題，只是民進黨政府要表達對美國的忠誠度而做的行為，實質意義不大，但台灣何必捲入陸美貿易戰之中？

據媒體報導，黑名單除了華為之外，中國電信大廠中興通訊、監視器製造商杭州海康威視數字技術及大華技術等公司，也可能登上第一波名單，電腦製造商聯想也可能被蔡政府下禁用令。

許毓仁說，陸美貿易戰的談判結果尚不清楚，台灣又何必搶著當蝙蝠俠（美國）的小弟羅賓？如果陸美談判有成果，台灣又該如何自處？又要怎麼下台階？政府應該思考台灣的利益，不該在這裡玩政治的槓桿。

國民黨立委陳宜民也認為必須要有通盤的考量，而不是一味禁止，以華為、oppo、小米為例，在台灣有很多手機行門市都有銷售，台灣已經賣到亂七八糟，特價時候甚至需要搶購，民眾都在用，政府卻無法使用，這樣不是很奇怪嗎？難道以後進入政府機關還要繳出手機做安檢？

此外，陳宜民也認為廣範圍的禁止，實務上未必可行，首先他們如何定義哪些公務機關？拿政府資源的醫院、學校，算不算？醫療器材也會用到一些中國製造的零件，也是機器的一部分，難道也要拔掉？日本的機器也有中國的零件，在全球化的時代，這些要怎麼全部防止？

陳宜民認為，如果政府是認真因為資安才寄出這樣的政策，應該有一個落日條款，例如三年或五年才禁止，如果突然禁止，這樣是嚴重侵害人民權益，恐怕也會導致外商擔憂，不敢進來。

陳宜民指出，如果真的擔憂國家安全的問題，那應該先做好評估，評估影響的層面，建立一套完整資安機制，如何防範資訊洩露，研發反追蹤的科技，而不是只是配合美國，說禁止就禁止，恐怕讓人民無所適從。

(中時 )