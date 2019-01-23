時力議員發言尖酸惹毛同仁 副議長打圓場

2019年01月23日 17:51 中時 周麗蘭

第二選區議員蔡東富指責「有人」弄得43席議員只有1人夠格當議員。（周麗蘭攝）

時力議員廖郁賢23日數度發言要求在議場內直播、她進入程序或紀律委員會，惹毛多名議員，最後動用表決獲得0票。（周麗蘭攝）

雲林縣議會臨時會23日討論內規，時力議員廖郁賢數度發言要求議場內可自行直播、參與程序或紀律委員會，但發言尖酸惹毛多名議員，主席動用表決0票支持，不料廖郁賢又發言「大家要這樣排擠我沒關係」，數名議員聽不下去步出議場。

廖郁賢表示，內政部公告除祕密會議外會議紀錄都應該公開，她的直播只針對她個人；另她代表6179票希望參加程序或是紀律委員會，沒有任何議事規則說沒有黨團的人不可以加入，請告訴她法令上哪裡不行。

主席蘇俊豪表示，雲林縣議會設程序委員會5人，議長為當然委員之外，其餘各政團推派一人擔任，但不為廖接受，她要求各政黨說明理念或者修改法令。

議事組主任吳國正說明，修正地制法是立法院權責。副議長蘇俊豪動用表決，0票贊成廖郁賢以個人身分加入程序委員會，未料廖又舉手嗆聲「大家要這樣排擠我沒關係」。

縣議員李建志建議廖郁賢自主政團，換她說明理念給大家聽，沒有人舉手推薦她當程序委員就說人家排擠是不對的。

顏忠義議員要求，行政單位應對廖議員說明法令，才不會推延及扭曲開會的品質。

林岳璋議員發言，四年前他也有7500多票的民意，但還是尊重法治，謙虛到四個政黨學習，獲黨團推薦擔任程序委員，若每個人都不服規則，43席議員都當程序委員好了。

蘇俊豪也提醒廖郁賢，任期有4年，第一年可先了解環境，縣議員的職責是監督縣政府，不是監督縣議會，這樣下去會內亂不好。

針對議場內做個人直播一事，縣議員許留賓表示，開會都有錄音錄影紀錄，可以找議事組下載，不要在議場直播影響各位議員的權利，不能讓一個縣議員去處理所有的縣議員。

蔡東富指出，會議過程本來就是公開的，第四台也都有在播放，報到的那一天議程只有報到而已，但是有人9點到議事廳直播，弄得全雲林縣只有一個議員是夠資格當議員的，所有的議員都是遲到的，都不夠格領薪水。

副議長蘇俊豪總結表示，同事都能夠互相溝通，盡量不要個人對外宣達，對個人、對縣議會的形像都不好，有一天人民對縣議會產生不信任感，對雲林縣政推動沒甚麼好處，拜託議員同事們要自律，呼籲其他議員包容廖年輕進退有不得當之處，多給她機會學習。

但廖又表示，大家對她有誤會，這是人民的的議會啊，不是自律不自律的問題。

(中時 )