《中時晚間快報》14字總結陳韓會 韓一句話讓陳明通愣了

2019年01月23日 17:49 中時電子報 綜合報導

◎14字總結陳韓會 韓一句話讓陳明通愣了

陸委會主委陳明通今(23日)下午南下拜會高雄市長韓國瑜， 據悉陳明通特別南下高雄找韓國瑜原因是因為尋求戰略對話，陳開場也拿出韓國瑜的碩士論文，稱韓國瑜是戰略高手，兩人在會後接受媒體聯訪時，陳明通稱兩人今對話共識，就是「大智若愚韓國瑜，上明下通陳明通」，韓國瑜則笑回一句「聰明絕頂」，讓陳明通有些愣住。讓不少網友笑翻。

◎消保處抽查衛生紙 近四成不合格易堵塞

衛生紙是生活必需品，行政院消保處抽查市售18件衛生紙，卻有將近4成品質項目不合格，最多違規是「第1分鐘吸水性」，恐擦不乾淨；還有商品「可分散性」不合格，恐讓馬桶容易堵塞。

◎美商會調查 跨國企業關注能源政策

台北市美國商會今天公布《2019商業景氣調查》，跨國企業領袖希望政府能保證未來可以有穩定的電力供應，以及更彈性的勞工法規。

◎八三夭3月登雄蛋熱血開唱

八三夭將在3月23日攻上高雄巨蛋，舉辦「一事無成的偉大」演唱會，20日開賣首購門票，不到一小時數千張預留席全數完售，在知道結果後，吉他手劉逼不可置信地說：「這真的是太shock了！現在想起來還是像在作夢一樣。」

(中時電子報)