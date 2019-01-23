《中時晚間快報》14字總結陳韓會 韓一句話讓陳明通愣了

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綜合報導

◎14字總結陳韓會 韓一句話讓陳明通愣了

陸委會主委陳明通今(23日)下午南下拜會高雄市長韓國瑜， 據悉陳明通特別南下高雄找韓國瑜原因是因為尋求戰略對話，陳開場也拿出韓國瑜的碩士論文，稱韓國瑜是戰略高手，兩人在會後接受媒體聯訪時，陳明通稱兩人今對話共識，就是「大智若愚韓國瑜，上明下通陳明通」，韓國瑜則笑回一句「聰明絕頂」，讓陳明通有些愣住。讓不少網友笑翻。

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(中時電子報)

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