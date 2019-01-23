遊子返鄉打造老窩私房茶 推廣老屋藝術文化

林文基（右）遊子返鄉打造「老窩私房茶」，推廣老屋藝術文化。（張朝欣攝）

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「老窩私房茶」訴求老屋是生活空間也是藝文據點。（張朝欣攝）

藝文工作者林文基遊子返鄉，利用北港鎮老家打造「老窩私房茶」，除了販售私房餐飲與文創商品，也推廣老屋活化的生活理念，讓老屋是生活空間也是藝文據點，以此連結成線，進而擴展為全面性的老屋藝術文化。

「老窩私房茶」位於北港朝天宮媽祖廟旁的益安路老街內，店面並不大，但經過的人都會被精心布置的復古門面所吸引，店內是林文基與外甥安子杰四處蒐集的老物與文創品，呈現50至70年代的懷舊風情。

林文基表示，他因工作在北部生活20餘年，最近工作告一段落回到北港老家，50餘年的老建物讓他想起過去的種種，因此決定遊子返鄉創業，以其藝文專長活化老屋開設「老窩私房茶」，提供喜愛藝文的民眾1個交流互動空間。

「老窩私房茶」結合50至70年代的中國風、和風與西洋普普風，呈現多元的藝文空間，內部擺設各種文創產品，林文基並與雲林工藝師合作接地氣，希望以在外地工作多年的經驗，結合北港家鄉的傳統元素，打造新舊兼容並蓄的藝文生活。

安子杰指出，「老窩私房茶」與一般茶飲咖啡店不同之處，在於只在星期五、六、日營業，其他時間則是2人的日常生活空間，藉由這種方式把藝文帶入生活中，店內賣的不僅是餐飲與文創品，更販售1種老屋生活的文化理念。

(中時 )

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